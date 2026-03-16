Le spectacle “Broadway, nous voilà” à découvrir dès aujourd'hui !

Le Théâtre Poche-Ruelle de Mulhouse présente sa première comédie musicale. Une création qui mélange humour français et rythmes américains. On va voyager à Broadway. Pour cette comédie musicale, les rires sont au rendez-vous au son des airs mythiques du genre et de la pop US !

Pour l’histoire, une dizaine de personnes se retrouvent tous les soirs après leur boulot pour oser représenter la France à un concours amateur de comédies musicales à Broadway !! Visiblement le talent n’y est certes pas…. Mais le « RESTE » si !!…..

📅 : RDV dès aujourd’hui et jusqu’au 09 mai

📍 : Théâtre Poche -Ruelle de Mulhouse

Il y a plusieurs dates, plusieurs horaires aussi, pour tout savoir allez sur theatre-poche-ruelle.fr

Collectes mobiles de don du sang

Petit rappel utile, comme chaque semaine : les réserves de sang ont régulièrement besoin de donneurs. Le sang est indispensable pour de nombreuses situations : opérations, accidents, traitements de maladies… et il ne peut pas être fabriqué. Il dépend uniquement de la solidarité des donneurs. Si vous êtes majeurs, en bonne santé et que vous avez un peu de temps, pensez au don de sang. Un geste simple qui peut vraiment faire la différence.

Lundi :

Rumersheim le Haut salle de musique de 16h30 à 19h

Mulhouse Mairie Collecte réservée de 08h à 12h et de 13h30 à 15h

Mardi :

Neuf Brisach salle des fetes de 16h30 à 19h30

Steinbrunn le Haut MJC Manoir de 16h30 à 19h30

Cernay Complexe sportif Daniel Eck de 15h30 à 19h30

Mercredi

Illzach salle des fêtes de 15h30 à 19h30

Rosenau l’Escale de 16h30 à 19h30

Bantzenheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Pfastatt Maison des Associations de 15h30 à 19h30

Jeudi

St Louis Foyer St Louis de 15h30 à 19h30

Petit Landau salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Foire de printemps de Colmar :

La traditionnelle Foire de Printemps de Colmar est en place dès aujourd’hui et jusqu’au 29 mars 2026. Cet événement majeur de la ville marque le début de la belle saison et promet de nombreuses animations. Des attractions à sensations fortes, des manèges plus enfantins, des stands de jeux, des stands de gourmandises aussi. De tout pour tout le monde...

📅 : Jusqu'au 29 mars

📍 : Place Scheurer Kestner à Colmar