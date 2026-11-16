Nouvelles collectes de don du sang :

Chaque jour, les besoins restent importants pour soigner les malades, accompagner les personnes victimes d'accidents ou de maladies. Un don peut permettre de sauver jusqu'à trois vies. Alors, si vous êtes en bonne santé et que vous remplissez les conditions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour donner votre sang. Quelques minutes de votre temps peuvent faire toute la différence !

Conditions : Avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et venir avec une pièce d’identité.

Lundi :

Turckheim : Espace Rive Droite de 16h à 19h30

Soultzmatt : Paradis des Sources de 16h30 à 19h30

Huningue Elanco Collecte réservée de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30

Mardi

Mulhouse Collecte réservée Maison de l’Etudiant de 11h30 à 15h

Neuf Brisach salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Burnhaupt le Haut : Foyer Martin Studer de 16h à 19h30

Mercredi

Illzach : Salle des fêtes de 15h30 à 19h

Sausheim : Salle de Gymnastique de 15h30 à 19h30

Jeudi :

Kunheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Ruelisheim : Foyer St Nicolas de 16h30 à 19h30

Colmar : Liebherr Collecte réservée de 10h30 à 11h40 et de 13h à 16h

Willer sur Thur : Salle polyvalente de 16h à 19h30

Vendredi :

Lapoutroie : Salle des Loisires de 16h30 à 19h30

Kembs : Salle polyvalente de 16h à 19h30

Seppois le Bas : Salle polyvalente de 16h à 19h30

Noël s’invite chez les vignerons en Alsace :

À l'occasion des Caves de Noël, les domaines viticoles de la Route des Vins ouvrent leurs portes et ont mis leurs plus belles décorations. Au programme : dégustations de vins d'Alsace, vin chaud, ateliers de bredalas, accords gourmands et animations autour des traditions alsaciennes. Chaque domaine organise ses propres animations et horaires, avec parfois une réservation nécessaire. Une belle occasion de rencontrer les vignerons et de découvrir le terroir alsacien dans une ambiance festive.

📅 : Jusqu'au 03 janvier 2027

📍 : Sur la Route des Vins - Dans les dmaines participants

Renseignez vous sur https://www.kaysersberg.com/

C’est parti pour le Marché de Noël du MISE :

Le Musée de l'Impression sur Étoffes de Mulhouse prépare lui aussi les fêtes avec son marché de Noël, baptisé « Les Jardins de l'Art nouveau ». L'occasion de découvrir des créations originales inspirées des collections du musée et le travail de créatrices locales. De quoi trouver des cadeaux un peu différents ! Des pauses gourmandes sont également proposées tous les week-ends, avec des pâtisseries maison et des boissons chaudes, au profit d'associations locales. Rendez-vous jusqu’au 31 décembre, de 13h à 18h, au MISE. Un marché de Noel qui est accessible gratuitement.

📅 : Jusqu'au 31 décembre de 13h à 18h

📍 : MISE de Mulhouse ( Musée de l'Impression Sur Etoffe)