La toute première Baby Rave du Haut Rhin sera organisée demain :

Emmener son bébé… en rave party ? C’est le concept plutôt original de la BabyRave, qui débarque pour la première fois chez EVA Mulhouse à Wittenheim. Le principe est simple : pendant trois heures, parents, bébés et enfants partagent tout : ambiance , musique DJ (avec un niveau sonore adapté), goûter etc etc . Une vraie ambiance de club, mais adaptée aux tout-petits. Un moment festif sans avoir besoin de trouver une baby-sitter.

Si besoin, des casques antibruit pour bébés disponibles en précommande.La réservation est vivement conseillée, car la capacité est limitée.

📅 :Samedi 17 octobre, de 16h à 19h

📍 : EVA Mulhouse, à Wittenheim







Place au salon du chocolat et des gourmandises à Mulhouse

le Salon du Chocolat et des Gourmandises revient au Parc Expo de Mulhouse. Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche, chocolatiers, pâtissiers et artisans vont faire découvrir leur savoir-faire, avec dégustations et démonstrations.

Cette année, le thème est particulièrement original : « Le Monde Aquatique ». Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses pièces artistiques réalisées en chocolat par des apprentis et de jeunes professionnels des centres de formation alsaciens.

Parmi les temps forts, il y aura aussi les frères Samuel et Mathis Anstett, les champions du Monde des Arts Sucrés. Ils réaliseront pendant le week-end une impressionnante pièce en chocolat et en sucre.

Autre nouveauté cette année : un concours du meilleur entremets au chocolat, organisé le samedi après-midi.

📅 : Samedi 17 & dimanche 18 octobre

📍 : Parc expo de Mulhouse







Le retour de l’Oktober FAV à Colmar :

L’Oktober’FAV revient au Parc des Expositions de Colmar pour sa troisième édition.

Le concept reprend les codes des grandes fêtes de la bière allemandes, mais avec une vraie touche alsacienne. Dans le Hall 3, entièrement décoré pour l’occasion, les visiteurs prennent place autour de grandes tablées pour déguster une choucroute royale, accompagnée de bière et de vins régionaux.

Et évidemment, on ne vient pas seulement pour manger ! L’ambiance musicale sera assurée par Les Willerthaler, puis Rocktracht, avant de laisser les platines à DJ Fabrizio jusqu’à une heure du matin. L’objectif : une grande soirée populaire, entre musique folklorique, ambiance bavaroise et danse.

📅 : Vendredi 16 & samedi 17 octobre de 18h30 à 1h du matin

📍 : Parc Expo de Colmar.

C’est sur réservation : https://www.oktober-fav.fr/