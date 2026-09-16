Avis aux amateurs de cinéma : ciné cool est de retour !

L’opération ciné cool revient dès aujourd’hui et jusqu’au 20 septembre dans toute l’Alsace. Pendant cinq jours, les places sont à seulement 5 euros, pour tous les films et toutes les séances, hors suppléments 3D et séances spéciales. L’occasion de découvrir les films à l’affiche, mais aussi une trentaine d’avant-premières.

Ciné-Cool avait attiré 210 000 spectateurs en 2025 ! A voir si 2026 sera encore meilleur !

📅 : Du 16 au 20 septembre

📍 : Cinés participants du Haut-Rhin

Place au salon Warum Nicht ! aujourd’hui à Mulhouse :

Le salon WARUM NICHT ! revient au Parc Expo de Mulhouse. En gros c’est journée dédiée aux opportunités professionnelles et de formation en Allemagne. Cet événement est dédié à l'emploi, à la formation et à la mobilité transfrontalière franco-allemande. Il y aura sur place des entreprises allemandes en recherche active de candidats

Le salon Warum nicht est ouvert à tous, gratuitement, tout au long de la journée. Si vous êtes en recherche d'emploi, pensez à apporter votre CV en allemand.

📅 : Mercredi 16 septembre de 9h à 18h

📍 : Parc Expo de Mulhouse

Trouve ton Match » arrive à Mulhouse

C’est une soirée organisée par Rendez-vous Social, un concept déjà présent dans plusieurs villes.

Le principe est simple : avant la soirée, les participants peuvent remplir un questionnaire de compatibilité pour identifier leurs goûts, leur personnalité et leurs affinités. Ensuite, place à la vraie vie : jeux, animations et échanges pour faciliter les rencontres, que ce soit pour trouver l’amour… ou simplement se faire de nouveaux amis.

L’idée, c’est de casser les codes des rencontres classiques :

pas de pression,

une ambiance détendue,

et des activités pour briser la glace.

C’est sur réservation : rendez-vous.social/app/event/1592-soiree-de-lancement-trouve-ton-match

📅 : Mercredi 16 septembre à partir de 19h30

📍 : Little Delirium à Mulhouse