Le retour de Cirkômarkstein :

Le temps d’un week-end, le massif du Markstein se transforme en piste de cirque à ciel ouvert ! CirkôMarkstein est un événement original qui invite petits et grands à découvrir les arts du cirque dans un cadre naturel exceptionnel, entre sommets vosgiens et paysages grandioses.

Au programme : spectacles acrobatiques, performances aériennes, déambulations artistiques et animations familiales.

Plusieurs compagnies seront présentes pour cette 22eme édition. A savoir que si il y aura des prestations en plein air, il y a aussi un chapiteau installé au Markstein.

📅 : Tous les jours sauf les Samedis, jusqu’au 30 Juin de 9h30 à 11h et de 13h à 14h30

📍 : Markstein

Plus d’infos sur www.cirkomarkstein.com

Animation spéciale Toy Story 5 à Altkirch :

C’est aujourd’hui la sortie officielle du 5eme volet de Toy Story. L’un des pixars les plus populaires. Au programme : des ateliers, des jeux dans le hall du cinéma et des cadeaux à gagner. Il y aura aussi un espace photo dédié et plein d'autres surprises !

BONUS : un mini pop-corn offert à toutes les personnes qui viendront déguisées en personnages de Toy Story ! Ensuite bien sûr projection du film.

📅 : Mercredi 17 juin à partir de 14h pour le début du film

📍 : Ciné Palace à Altkirch

Visite guidée de Motoco Mulhouse :

Motoco est un lieu de production artistique créé en 2012 dans le quartier de DMC à Mulhouse. Ce bâtiment de 8 500 m2 abrite plus de 90 ateliers d'artistes ainsi que deux espaces événementiels qui accueillent plus de 100 événements par an. La visite du bâtiment permet de comprendre l'histoire et le fonctionnement atypique du lieu tout en découvrant le travail de certains artistes en passant dans leurs ateliers.

📅 : Mercredi 17 juin de 11h à 12h. Puis à nouveau le 22 juillet.

📍 : Motoco Mulhouse