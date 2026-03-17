La Quinzaine de la danse à découvrir dans la région de Mulhouse

La 8e édition de la Quinzaine de la danse est en cours. C’est un festival de danse organisé chaque année dans le département autour de la ville de Mulhouse et des communes voisines comme Illzach ou Saint‑Louis.Plusieurs spectacles et activités autour de la danse sont proposés au public avec plusieurs types d'événements : spectacles de danse (contemporain, ballet, performances), concerts chorégraphiés mais aussi des ateliers de danse participatifs et des rencontres avec des artistes



📅 :Jusqu'au 21 mars

📍 : Secteur de Mulhouse : Filature de Mulhouse ou encore Espace 110 Illzach par exemple







C’est le jour de la St Patrick aujourd’hui :

L'événement sera cette année encore célébrer dans le Haut-Rhin. Plusieurs petits évenements à vous proposer :

Concert + food truck ce soir au Grillenbreit à Colmar : vous y retrouverez l’ambiance irlandaise, le groupe Nicky's Celtic Side et un food truck carpes frites. RDV dès 18h

St Patrick à la Winstub factory à Mulhouse

St Patrick à la Bringue de Wittenheim avec le groupe Quatr’elles à partir de 20h

St Patrick au domaine du Hirtz : RDV jeudi à partir de 19h avec le groupe Slow Yrysh Tyunes

St Patrick à Ribeauvillé : soirée placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité. Rendez-vous vendredi 20 mars au Parc, dès 19h30

Bon plan pour jeudi : une soirée avec Gérard Jugnot à Colmar !

On vous en parle parce qu’il vaut mieux réserver sa soirée et sa place des aujourd’hui. Le réalisateur et acteur vient dans le Haut-Rhin. Il sera là pour échanger avec le public au cinéma le CGR de Colmar. Une occasion unique de découvrir sa toute nouvelle comédie nommée “La bonne pioche” avant sa sortie, avec présentation du film en avant première et échange avec Gérard Jugnot en salle.

📅 : Jeudi 19 mars 19h45

📍 : CGR de Colmar

Réservations sur https://www.cgrcinemas.fr/