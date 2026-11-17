Le salon Euro Industries revient au Parc Expo de Mulhouse

Place à la 10e édition du salon Euro Industries. Ce rendez-vous rassemble les professionnels autour des innovations qui transforment l'industrie : robotique, intelligence artificielle, cybersécurité, transition énergétique ou encore automatisation. Au programme : plus de 200 exposants, des démonstrations, des conférences et des rencontres professionnelles.

L'objectif est de découvrir les technologies de demain et d'imaginer une industrie plus performante et plus durable.

📅 : Mardi 17 novembre de 9h à 19h & mercredi 18 novembre de 9h à 17h

📍 : Parc Expo de Mulhouse.

L'entrée est gratuite, sur inscription sur www.euroindustries.eu

Une soirée de karting illimité chez Wakalase à Cernay :

Avis aux amateurs de vitesse et de sensations fortes ! Wakalase, à Cernay, propose une soirée spéciale karting illimité le mardi 17 novembre. Le principe est simple : pendant sept heures, vous pouvez enchaîner les sessions de karting électrique sans compter les tours, améliorer vos chronos et défier vos amis sur la piste. Le tout pour 70 euros par personne. Une bonne occasion de se prendre pour un pilote de course, sans quitter le Haut-Rhin !

📅 : Mardi 17 novembre de 16h à 23h

📍 : Wakalase Cernay

Le Ciné-Club Queer propose une nouvelle soirée à Mulhouse :

Un Ciné-Club Queer est un rendez-vous cinéma qui propose des films abordant les questions liées à l'homosexualité, à la bisexualité, à la transidentité et, plus largement, aux identités et aux cultures LGBTQIA+.

Cette nouvelle édition proposera le film « La Chasse » Ce thriller policier, porté par Al Pacino, a marqué son époque, mais aussi suscité de nombreuses polémiques autour de la représentation de la communauté gay. La projection sera suivie d'un débat pour échanger autour du film et de son regard sur la société.

📅 : Mardi 17 novembre à 19h30

📍 : Cinéma Le Palace à Mulhouse