Le Festival Wolfi Jazz revient à Wolfisheim :

16 eme édition de ce beau festival qui s’adresse aux fans de jazz mais pas seulement. Cette année encore, on va pouvoir profiter d’une programmation à base de jazz, de blues, de soul et musiques du monde. En quelques années d’existence, Wolfi Jazz a su s’imposer comme l’un des festival les plus importants dans le Grand Est avec concerts et pleins de surprises. Le Wolfi Jazz attire chaque année des milliers de festivaliers enthousiastes.

📅 : Jeudi 18 juin, vendredi 19 juin & samedi 20 juin

📍 : Fort Kléber de Wolfisheim

Ce festival est organisé par l’asso Wolfi Jazz et la commune de Wolfisheim.

Afterwork au SR Colmar :

Le bon plan pour décompresser après une journée de travail ! Le Colmar Stadium organise une nouvelle édition de son After Work.

Au programme :

Tartes flambées préparées sur place

Ambiance DJ

Amuse-bouches offerts en début de soirée

Tarifs afterwork sur une sélection de boissons et cocktails

📅 : Jedui 18 juin 19h

📍 : Colmar Stadium.

World tour Parabadminton est de passage à Mulhouse :

Mulhouse accueille une étape du World Tour de parabadminton. C’est une compétition internationale réunissant des athlètes venus du monde entier. Durant plusieurs jours, les meilleurs joueurs et joueuses de la planète s’affrontent sur les courts mulhousiens dans l’objectif de marquer des points au classement mondial. Cette étape constitue également une occasion unique pour le public de découvrir le parabadminton avec des compétiteurs d’exception.

📅 : Jusqu'à dimanche 21 juin

📍 : Centre Sportif Régional d’Alsace de Mulhouse.