C’est parti depuis ce week-end pour la foire de Mulhouse :

La Foire de Mulhouse a fait son grand retour. RDV chaque jour au Parc Expo pour

- rencontrer les exposants présents. Ils sont un peu plus de 250, répartis dans différents univers.

- profiter aussi de toute l’ambiance. Il y a d’ailleurs un spectacle chaque jour : un voyage musical italien d’une trentaine de minutes.

- découvrir le festival des cocktails avec une ambiance résolument italienne ! Car oui, l’Italie est invitée d’honneur de cette foire de Mulhouse.

📅 : Jusqu'au 25 mai - tous les jours de 10h à 22h (sauf lundi 25 mai - ouverture jusqu'à 18h)

📍 :Parc Expo de Mulhouse

Nouvelles collectes mobiles de don du sang :

Comme chaque semaine , on se joint aux équipes de l’EFS pour relayer l’appel au don du sang. Si vous le pouvez, si vous le voulez, prenez quelques minutes pour faire ce geste simple, solidaire et essentiel. Objectif : aider les patients qui en ont besoin. Au terme de chaque don, une collation sera offerte!

Conditions : être majeur, en bonne santé. Venir avec une pièce d’identité

Lundi :

WINTZENHEIM Salle Laurentia de 16h à 19h30

BUHL : Cercle MJC de 16h30 à 19h30

SUNDHOFFEN : Centre Socio Culturel de 16h30 à 19h30

Mardi :

SAINT LOUIS : Foyer St Louis de 15h30 à 19h30

NIEDERHERGHEIM : Salle communale de 16h à 19h30

BIESHEIM : Salle St Exupéry de 16h30 à 19h30

Mercredi :

BARTENHEIM : Espace 2000 de 15h30 à 19h30

DESSENHEIM : Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

Jeudi :

BREITENBACH : Espace Belle époque de 16h30 à 19h30

KAPPELEN : Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

RANSPACH : Salle des Fêtes de 16h à 19h30

Vendredi :

SEPPOIS LE BAS : Salle polyvalente de 16h à 19h30

CARSPACH Cercle catholique de 16h30 à 19h30

ASPACH Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

Les Internationaux de Strasbourg sont en cours :

La 40e édition des Internationaux de Strasbourg se tiendra toute cette semaine au Tennis Club de Strasbourg. un événement majeur du calendrier du tennis feminin, chaque année un très bel événement sportif ! Pour cette nouvelle édition, il y a de beaux noms dont un qu’on retiendra particulièrement : Loïs Boisson. La numéro 1 française, classée autour de la 43e place mondiale, cherche à retrouver ses marques après plusieurs mois d'absence sur blessure. Ce tournoi alsacien constitue pour elle la dernière étape avant Roland-Garros. Tournoi lors duquel elle avait atteint la demi-finale en 2025.

Il y aura des matchs chaque jour. La finale des Internationaux de Strasbourg aura lieu ce samedi.

📅 : Jusqu'au samedi 23 mai

📍 : Strasbourg





