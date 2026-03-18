Bon plan pour jeudi : Soirée Clous de Mulhouse

Bons plans pour les étudiants en Alsace: une nouvelle soirée Clous de Mulhouse. Rdv chez District 6 Wittenheim pour une animation 100% étudiante et 100% offerte ! Laser game, Escape game, Action game, Quizz, Karaoké, Blind test ! Le tout avec pizza ou tarte flambée et une boisson soft offerts ! Les inscriptions sont obligatoires sur le site du crous de strasbourg, rubrique sortir bouger.

📅 : Jeudi 19 mars 18h30

📍 : District 6 Witenheim

Les semaines autrichiennes sont en cours :

Nous en sommes à la 10e édition de ces Semaines Autrichiennes. Un événement unique et incontournable en Alsace. Depuis dix ans, le Caveau Morakopf célèbre l’Autriche comme il sait si bien le faire avec une immersion totale au cœur des traditions autrichiennes. C’est une vraie expérience qui est proposée.

Un rendez-vous dédié à la gastronomie et à l’art de vivre autrichiens !

📅 : Jusqu’au 29 mars

📍 : Caveau Morakopf de Niedermorschwihr

Afterwork ce soir à Mulhouse

Rendez-vous au SALSA CAFÉ, le bar latino de référence à Mulhouse, pour un afterwork placé sous le signe de la fête, des cocktails aux tarifs afterwork et les meilleurs sons latinos. ALAN.K sera aux platines pour vous faire vibrer et prolonger la journée dans une ambiance caliente et conviviale.

📅 : Mercredi 18 mars 19h

📍 : Salsa Café de Mulhouse