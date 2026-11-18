Le Brivan, la scène ouverte alsacienne est de retour :

RDV ce soir pour une nouvelle édition de la scène ouverte le Brivan . L’occas comme toujours de se laisser surprendre par les artistes alsaciens du Brivan, chant, humour, magie,danse ou autre… En tout cas le Brivan c’est toujours une très belle soirée pleine de surprises !

On vous rappelle que cette saison se déroule dans un tout nouveau lieu : la salle de la Maison de la Culture Populaire de la cité à Mulhouse, pas loin du marché couvert.

📅 : Mercredi 18 novembre - Début du spectacle à 20h30 mais ouverture des portes à 19h pour boire un verre

📍 : Maison de la Culture Populaire de la cité à Mulhouse







C’est parti pour la 2e édition du Forum ENGAGEZ-VOUS !

La Mission Locale Colmar Centre Alsace organise un forum consacré aux métiers de la défense, de la sécurité et de la protection. Parmi les nombreux exposants présents, on retrouvera des unités militaires. Les forces de l'ordre seront également représentées : Police nationale et municipale, gendarmerie mais la Légion étrangère, la Brigade Verte, l'Administration pénitentiaire et bien d’autres encore ! Cet événement est ouvert à tous, avec entrée libre et gratuite sur inscription.

📅 : Mercredi 18 novembre de 10h à 19h,

📍 : Salle des Familles à Colmar

Tjs à Colmar, un autre forum sera organisé cette fois pour les métiers du droit !

Comme chaque année, le CIO de Colmar organise une rencontre avec des professionnels et des organismes de formation d'un secteur professionnel. Cette nouvelle édition sera consacrée aux très nombreux métiers du droit. Des lycées, IUT, écoles spécialisées, universités et des professionnels seront présents pour échanger. Vous pouvez être concernés par ce forum si vous êtes lycéens mais collégiens aussi à partir de la 3eme ça peut être une bonne idée de venir se renseigner.

📅 : Mercredi 18 novembre de 14h à 17h

📍 : Centre d‘Information et d’Orientation de Colmar.





