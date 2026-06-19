AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 19 JUIN
Ensi’scene s’installe ce soir à Ensisheim :
Ensi'scène (ex Podium de l'été) revient à Ensisheim pour une nouvelle édition qui s'annonce exceptionnelle !Ce concert en plein air anime la ville chaque année, événement parfait pour lancer la saison estivale dans le Haut-Rhin ! Pour cette édition 2026, on retrouvera sur scène Tribute of Boney M; mais aussi Boris et la chanteuse Nâdiya.
En première partie, des artistes locaux comme Cheriane, Art Corps Creative et Maélie.
📅 : Vendredi 9 juin à partir de 19h
📍 : Site de l’Eiblen à Ensisheim
Evenement gratuit avec Florfm. Buvette et restauration sur place.
Ensi’scène est une organisation de la ville d’Ensisheim.
C’est ce dimanche la Fête de la musique :
Le 21 juin c’est dimanche et c’est donc jour officiel de fête de la musique. Ce rendez-vous désormais incontournable sera l'occasion idéale pour célébrer l'arrivée de l'été en musique partout dans le Haut-Rhin. A savoir que cette fête de la musique commencera dès demain selon les communes :
Samedi :
A Munster : Concerts en centre- ville avec ouverture des commerces jusqu’à 22h.
Pfastatt : RDV à L’esplanade Pfastatt le Château dès 19h
Ribeauvillé : dans la Grand- Rue et sur les places, dès 19h
Dannemarie : Parvis du Viaduc, 18h-01h
Cernay : Parc des rives de la Thur, 19h-00h
Illzach : Espace liberté, dès 19h avec crémation du bûcher de la Saint-Jean à 23h
Soultz : centre- ville, dès 19h30
Dimanche :
A Colmar : plus d'une trentaine de groupes et artistes investissent le centre historique de Colmar pour la Fête de la Musique, de 18h à 23h30.
A Mulhouse : des dizaines de concerts gratuits, dans tous les styles, auront lieu dans les rues, parcs et places de la cité.
A St Louis : une programmation éclectique et accessible à tous dans le centre ville
A Altkirch : plusieurs scènes avec des musiciens locaux offriront des concerts en plein air.
A Guebwiller : 16 scènes installées dans le centre- ville à partir de 15h
Rixheim : Parc de la Commanderie, dès 19h
Wintzenheim : Halle des fêtes, dès 19h
Wittelsheim: parvis de la mairie, 19h- 00h
Balschwiller : Lavoir communal, 11h- 18h
Soppe- le- Bas : la cave des Lys, à partir de 14h jusqu’à 00h
Ruelisheim : Chapelle Notre Dame du Chêne, 17h
Thann : Centre- ville, dès 15h
Wittenheim : Centre- ville, de 18h à 23h
Roman Doduik à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse :
De sa santé mentale à ses origines en passant par sa sexualité, Roman Doduik se dévoile dans un nouveau spectacle drôle et sincère. Entre confidences, autodérision et observations, il aborde avec humour et sensibilité des sujets profondément intimes.
📅 : Vendredi 19 juin & saledi 20 juin 20h30
📍 :Entrepôt de Mulhouse
Infos et résa sur www.lentrepot.org