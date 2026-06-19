Ensi’scene s’installe ce soir à Ensisheim :

Ensi'scène (ex Podium de l'été) revient à Ensisheim pour une nouvelle édition qui s'annonce exceptionnelle !Ce concert en plein air anime la ville chaque année, événement parfait pour lancer la saison estivale dans le Haut-Rhin ! Pour cette édition 2026, on retrouvera sur scène Tribute of Boney M; mais aussi Boris et la chanteuse Nâdiya.

En première partie, des artistes locaux comme Cheriane, Art Corps Creative et Maélie.

📅 : Vendredi 9 juin à partir de 19h

📍 : Site de l’Eiblen à Ensisheim

Evenement gratuit avec Florfm. Buvette et restauration sur place.

Ensi’scène est une organisation de la ville d’Ensisheim.

C’est ce dimanche la Fête de la musique :

Le 21 juin c’est dimanche et c’est donc jour officiel de fête de la musique. Ce rendez-vous désormais incontournable sera l'occasion idéale pour célébrer l'arrivée de l'été en musique partout dans le Haut-Rhin. A savoir que cette fête de la musique commencera dès demain selon les communes :

Samedi :

A Munster : Concerts en centre- ville avec ouverture des commerces jusqu’à 22h.

Pfastatt : RDV à L’esplanade Pfastatt le Château dès 19h

Ribeauvillé : dans la Grand- Rue et sur les places, dès 19h

Dannemarie : Parvis du Viaduc, 18h-01h

Cernay : Parc des rives de la Thur, 19h-00h

Illzach : Espace liberté, dès 19h avec crémation du bûcher de la Saint-Jean à 23h

Soultz : centre- ville, dès 19h30

Dimanche :

A Colmar : plus d'une trentaine de groupes et artistes investissent le centre historique de Colmar pour la Fête de la Musique, de 18h à 23h30.

A Mulhouse : des dizaines de concerts gratuits, dans tous les styles, auront lieu dans les rues, parcs et places de la cité.

A St Louis : une programmation éclectique et accessible à tous dans le centre ville

A Altkirch : plusieurs scènes avec des musiciens locaux offriront des concerts en plein air.

A Guebwiller : 16 scènes installées dans le centre- ville à partir de 15h

Rixheim : Parc de la Commanderie, dès 19h

Wintzenheim : Halle des fêtes, dès 19h

Wittelsheim: parvis de la mairie, 19h- 00h

Balschwiller : Lavoir communal, 11h- 18h

Soppe- le- Bas : la cave des Lys, à partir de 14h jusqu’à 00h

Ruelisheim : Chapelle Notre Dame du Chêne, 17h

Thann : Centre- ville, dès 15h

Wittenheim : Centre- ville, de 18h à 23h







Roman Doduik à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse :

De sa santé mentale à ses origines en passant par sa sexualité, Roman Doduik se dévoile dans un nouveau spectacle drôle et sincère. Entre confidences, autodérision et observations, il aborde avec humour et sensibilité des sujets profondément intimes.

📅 : Vendredi 19 juin & saledi 20 juin 20h30

📍 :Entrepôt de Mulhouse

Infos et résa sur www.lentrepot.org