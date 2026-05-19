C’est le retour de “Pint of science” :

Pint of science c’est le festival international de vulgarisation scientifique, organisé aux mêmes dates dans 28 pays à travers le monde et dans 65 villes en France. Pour la 7ème édition dans le Haut-Rhin, rdv à Colmar au Bar MANNALA PILS aujourd’hui et demain.

L’idée est de parler science autour d’un verre, apprendre des choses auprès de scientifiques passionnés et peut-être gagner des goodies.

📅 : Mardi 19 & mercredi 20 mai 19h

📍 : Mannala Pils de Colmar.

Une nouveauté à découvrir à Europa Park :

C’est une nouvelle expérience ciné qui est à voir , qui est à découvrir au Magic Ciné 4D. Le film « SNORRI 4D – Catch Me If You Candy ». Snorry c’est la mascotte poulpe de Rulantica. Un film 4D lui est donc dédié. Une histoire qui vous emmenera dans une course-poursuite effrénée à travers l’univers de Rulantica : un spectacle rythmé par une bonne dose d’humour, d'action et des effets spéciaux 4D spectaculaires.

UN bon plan familial proposé désormais par Europa Park

📅 : Chaque jour de cette saison estivale

📍 : Europa Park - Rust

Billetterie et infos sur www.europapark.de

Vous pouvez profiter du festival “château et légende” :

Le Festival Châteaux et Légendes est de retour et cette année encore il va animer les forteresses médiévales d'Alsace. Chaque année, près de 35 000 visiteurs se donnent rendez-vous pour parcourir ces châteaux chargés d'histoire et découvrir les lieux grâce à des spectacles vivants, des reconstitutions historiques et des animations médiévales. L’idée est de transformer les ruines et les donjons en véritables théâtres à ciel ouvert.

Dans le Haut Rhin, les châteaux de Kaysersberg, du Hohlandsbourg, de Ferrette, du Hugstein ou encore de l’Engelbourg participent à ce festival.

📅 : Jusqu'au 28 juin

📍 : Château de la région participant à l'opération