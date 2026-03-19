Marine Leonardi ce soir à l’Eden de Sausheim :

L’humoriste Marine Leonardi qui cartonne sur les réseaux sociaux avec ses vidéos “vous n'êtes pas seul-es”, vidéos destinées surtout aux femmes. Elle débarque chez nous avec son spectacle “Mauvaise graine”. Un spectacle dans lequel elle décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle qui égratigne un peu les hommes mais ces derniers sont de plus en plus nombreux à venir voir ce spectacle et à reconnaître que c’est très très drôle !

📅 : jeudi 19 mars 20h

📍 : Eden de Sausheim

Julien Bing à suivre ce soir à l’Entrepôt de Mulhouse :

Julien Bing vient avec son spectacle “Toute la vérité, rien que la vérité … ou presque”

Du stand-up aux personnages, Julien Bing s’interroge sur des vérités qui dérangent :

• Les enfants dansent-il vraiment bien à la fête de l’école ?

• Peut-on sauver son couple après une sixième rupture ?

• Le féminisme est-il perçu comme un coup d’Etat pour certains hommes ?



Avec un humour intelligemment maladroit, Julien Bing a un objectif : rire avec tout le monde !



📅 : Jeudi 19, vendredi 20 & samedi 21 mars 20h30

📍 : L'Entrepôt de Mulhouse

Afterwork à Colmar :

Direction ce soir le NOVA pour des soirées placées sous le signe de la convivialité et du plaisir. Côté ambiance, Félix sera là. Et pour les gourmands : Pierre Jean Mermet, chef de cuisine, proposera de délicieux amuse-bouches de qualité tout au long de la soirée avec en plus les tarifs afterworks qui vont bien

Un rendez-vous à ne pas manquer pour se retrouver, partager et bien commencer la soirée au NOVA.

📅 : Jeudi 19 mars 19h

📍 : Nova Colmar