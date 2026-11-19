Olivia Moore est à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse :

Forte du succès de ses deux précédents spectacles « Mère Indigne » et « Egoïste » Olivia Moore revient avec un nouveau spectacle nommé « Oui, je sais ». C’est un stand up très drôle sur la vulnérabilité. Un spectacle qui parlera à toutes celles et ceux à qui on fait souvent des petits reproches; Des reproches pas méchants mais auxquels on répond toujours “Oui je sais” avec un peu de contrariété !

Olivia Moore et son spectacle “Oui je sais” est à voir dès aujourd'hui.

📅 : Jeudi 19, vendredi 20 & samedi 21 novembre dès 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Infos et résa sur www.lentrepot.org

C’est le retour, demain, de la Foire Sainte Catherine à Altkirch et Ensisheim :

- La Foire de la Sainte-Catherine s'installe dans les rues d’Altkirch. Là bas, c’est une tradition établie depuis plus de 500 ans. Ce grand marché annuel attire près de 15 000 personnes chaque année. Les rues de la ville sont fermées à la circulation pour accueillir les quelques 400 stands de ce marché.

📅 : Jeudi 19 novembre de 8h à 18h

📍 : Altkirch

- Demain foire de la Sainte Catherine aussi à Ensisheim. De nombreux artisans et commerçants seront présents dans la rue pour proposer un grand choix d'articles. IL y aura aussi de quoi se restaurer. Le Club des artistes annonce également une exposition de peinture, sculpture et marqueterie au Palais de la Régence.

La Foire de la Sainte Catherine aura lieu dans les rues d’Ensisheim

📅 : Vendredi 20 novembre de 8h à 18h

📍 : Ensisheim

Afterwork à Colmar :

RDV ce soir au Shelby pour cet afterwork très spécial.

Le temps d’une soirée vous plongerez dans une ambiance unique et tout ce qu’il faut pour décompresser après le travail. Il y aura un décor inspiré des années 30, des cocktails aux tarifs afterworks, des amuses-bouches offerts et Castelpunk aux platines pour un set house !

📅 : Jeudi 19 novembre 19h

📍 : Bar le Shelby à Colmar