Collectes mobiles de don du sang :

Une heure de votre temps peut sauver jusqu’à trois vies ! Pour cela il faut participer à une collecte de don du sang. Il y en a forcément une organisée près de chez vous dans le Haut-Rhin. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kilos, être en bonne santé et venir avec une pièce d’identité.

Lundi :

Breintenbach : Espace Belle époque de 16h30 à 19h30

LAUTENBACH : Salle de l'Ancienne Gare de 16h30 à 19h30

COLMAR : Salle des Catherinettes de 14h à 19h

Mardi :

PETIT LANDAU : Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

BERGHEIM : Centre sportif et culturel de 16h à 19h30

ORBEY Salle polyvalente de 16h à 19h30

Mercredi :

PORTE DU RIED : Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

ENSISHEIM : La Régence de 16h30 à 19h30

PULVERSHEIM : Salle Polyvalente de 15h30 à 19h

Jeudi :

AMMERSCHWIHR : Ecole primaire de 16h30 à 19h30

NIEDERHERGHEIM : Salle communale de 16h à 19h30

GRUSSENHEIM : Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

Vendredi :

HERRLISHEIM PRES COLMAR : Gymnase de 16h30 à 19h30

HIRSINGUE : Salle du COSEC de 16h30 à 19h30

BALLERSDORF Salle des Fêtes "La Vaillante" de 16h30 à 19h30

C’est parti pour la saison Halloween au Parc du Petit Prince :

Le Parc du Petit Prince passe en mode Halloween ! À Ungersheim, le parc d’attractions va faire frissonner petits et grands pendant les vacances de la Toussaint. L’esprit du Petit Prince reste au rendez-vous, avec un Halloween familial, magique et plein de fantaisie, plutôt que vraiment effrayant. Il y aura des décors d’automne près de 5 tonnes de citrouilles pour transformer les allées du parc.

Et pour ceux qui veulent prolonger l’aventure, trois nocturnes exceptionnelles sont prévues les 24, 30 et 31 octobre, jusqu’à 22 heures. À la nuit tombée, place aux déambulations fantastiques, aux animations et aux spectacles pyrotechniques. Deux labyrinthes sont aussi proposés : un petit parcours adapté aux plus jeunes et un labyrinthe du Serpent, plongé dans l’obscurité, pour les plus courageux. Les enfants qui ont peur des monstres pourront même porter un badge spécial pour que les créatures gardent leurs distances !

📅 : RDV jusqu’au 1er novembre

📍 : Parc du Petit Prince à Ungersheim

Un atelier IA demain à Ottmarsheim :

C’est un atelier original organisé à l'occasion d’Halloween et des vacances scolaires : la médiathèque propose auc enfants d evenir apprendre à créer une histoire avec l’aide de l’intelligence artificielle. L’activité est ouverte aux jeunes à partir de 12 ans. C’est gratuit, mais l’inscription est obligatoire et les places sont limitées. Réservations au 03 89 26 07 69 ou par mail à mediatheque@ottmarsheim.fr.

📅 : Mardi 20 octobre, de 9h à 12h

📍 : Médiathèque Ottmarsheim