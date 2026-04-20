Crédit : CONNECTEE A L'ALSACE

Collecte mobile de don du sang :

Les réserves de sang ont constamment besoin d’être renouvelées car chaque jour, des milliers de personnes ont besoin de transfusions sanguines … Et derrière chaque transfusion, il y a un geste simple mais essentiel : le don du sang. Votre mobilisation est précieuse.

💉 Un don peut sauver jusqu’à 3 vies.

💪 C’est sans danger, encadré par des professionnels.

❤️ C’est un acte solidaire, gratuit et irremplaçable.

Lundi

Sainte Croix aux mines : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Soultzmatt : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Fulleren : La Fourmilière de 16h30 à 19h30

Mardi

Saint Louis : Maison pour tous A Schweitzer de 16h30 à 19h30

Rixheim : Le trèfle de 15h30 à 19h30

Mercredi :

Ensisheim : La Régence de 16h30 à 19h30

Wihr au Val salle polyvalente de 15h30 à 19h30

Jeudi :

Hegenheim : salle des fêtes de 16h à 19h30

Niederentzen : salle des fêtes de 15h30 à 19h30

Montreux Vieux : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Vendredi :

Steinsoultz : Complexe Communale de 16h30 à 19h30

Guebwiller : Salle Municipale 1860 de 15h30 à 19h30

Oderen salle Alsatia de 16h à 19h30

Une expo “Formule 1” au Musée national de l’automobile de Mulhouse.

Le Musée national de l'automobile de Mulhouse propose jusqu’au 1er novembre, la présentation d'une cinquantaine de monoplaces emblématiques. Une expo qui couvre l'ensemble de l'histoire de la Formule 1, des origines, en 1950, aux années contemporaines. Une exposition d'envergure qui va séduire tout le monde.

Précisions qu’il s'agit de la plus importante exposition temporaire dédiées à la Formule 1 ces 20 dernières années dans un musée

📅 : Jusqu'au 01er novembre

📍 : Musée national de l'automobile de Mulhouse

Place au 1er festival du film à Wittenheim :

RDV au Cinéma Gérard Philipe de Wittenheim pour découvrir ce festival du film. Au programme des évènements, animations et séances spéciales pour tous : comme ateliers gratuits, avant-premières, Ciné-Goûter, Concours du film de poche, et d’autres surprises. Toutes les séances de cinéma seront proposées au tarif unique de 5€.

Vraiment un bel évenement, un beau festival à découvrir

📅 : Jusqu'au vendredi 24 avril

📍 : cinéma Gérard Philippe de Wittenheim

www.wittenheim.fr