Visite spéciale aujourd’hui au zoo de Mulhouse :

Une expérience idéale pour tous les curieux de nature sur le thème “les animaux pas si bêtes!”. L’idée est de savoir si : les animaux sont-ils totalement stupides ? Que disent les observations de terrain et la science du comportement sur l’intelligence des animaux ?

Un tour guidé très sympa

📅 : Mercredi 20 mai - 15h

📍 :Parc zoologique & botanique de Mulhouse

Pour profiter de cette visite, il est obligatoire de vous munir d’une entrée au Parc.

Âge minimum : 7 ans

Sur réservation en ligne ou directement à l’entrée du Parc

Fête de la nature Riedisheim :

La Fête de la Nature est le grand rendez-vous annuel dédié à la biodiversité. Un évènement national qui invite chacun et chacune à célébrer la nature et à mieux la connaître. Des animations gratuites sont proposées : balades en forêt, ateliers pour enfants, observation des oiseaux, découverte des plantes, visites de vergers

📅 : Jusqu'à dimanche 24 mai

📍 :Riedisheim

La programmation et les différents lieux sont à retrouver sur www.riedisheim.fr/evenement/fete-de-la-nature-2026/

Le Village du Réemploi à Mulhouse

Ce village du Réemploi est un événement dans l'événement puisqu’il a lieu en plein cœur de la Foire de Mulhouse. C’est la 5eme édition du Village "Réemploi" de m2A et une fois de plus, il réunit une vingtaine d'exposants. Des artistes, artisans et associations venues présenter leurs créations issues du réemploi et de la récupération

Il y aura aussi des ateliers quotidiens de sensibilisation au recyclage.

📅 : Jusqu' lundi 25 mai

📍 : Parc Expo de Mulhouse