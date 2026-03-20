Ridsa en concert ce soir au Noumatrouff :

Le chanteur Ridsa connu pour ses titres aux sonorités latines et reggaeton et ses albums certifiés disque d'or, débarque ce soir dans le Haut Rhin. Il présentera ses plus grands succès dont "Là c'est die", "Pardon", le titre certifié platine "Santa Maria" mais aussi tous les titres de son album "Équateur", disque d'or Cette date unique en Alsace promet une soirée intense dans l'ambiance conviviale du Noumatrouff.

📅 :Vendredi 20 mars 20h

📍 : Noumatrouff à Mulhouse

2 soirées Cabaret Culinaire à Hartmannswiller :

Le Cabaret Culinaire est un concept très cool, original à découvrir tout ce week end. RDV donc au restaurant l'Amitié à Hartmannswiller. Déjà, la cuisine ouvrira exceptionnellement ses portes. Le public aura un aperçu des coulisses, de ses créations gastronomiques. En plus, présence de vignerons, barmen, musique live avec la chanteuse alsacienne Virginie Schaeffer, des artistes du Paradis des Sources et des chefs renommés. Tous réunis pour offrir une expérience festive et unique.

📅 : Vendredi 20 et samedi 21 mars à partir de 19h

📍 : Restaurant l'Amitié à Hartmannswiller

Evenement avec FLOR FM

La soirée Only Girls de retour ce soir !

C’est ce soir le retour des soirées Only Girls. Un bon plan pour les filles, pour faire la fête et profiter entre filles. Le programme s’annonce canon avec plusieurs exposantes: coiffure, maquillage, bijoux, vêtements, bien-être, jeux, lingerie, déco, esthétique… Il y aura aussi pleins de surprises. Et pour le repas, de bonnes choses à déguster

📅 :Vendredi 20 mars dès 18h

📍 : Salle des sports de Rumersheim.

Soirée organisée par le basket club de Rumersheim. Un événement FLOR FM.