C’est l’ouverture officiel du marché de Noël de Mulhouse :

5 semaines de magie et de fééries au cœur de la ville mulhousienne ! Comme chaque année, le centre-ville va se transformer en véritable village de Noël, avec ses illuminations, ses chalets en bois, ses idées cadeaux et ses spécialités gourmandes.

Près de 90 chalets sont annoncés, avec des artisans, des producteurs et de nombreuses gourmandises à découvrir. Le marché de Noël est installé principalement place de la Réunion, autour du temple Saint-Étienne, place des Cordiers mais aussi place des Victoires

C’est aussi l’occasion de découvrir une particularité bien mulhousienne : l’étoffe de Noël, un tissu spécialement créé chaque année et qui habille les façades, les décorations et les illuminations de la ville. Le thème de l’étoffe 2026 : « Jardin d’hiver ».

📅 : Du vendredi 20 novembre au 27 décembre.

Du lundi au jeudi : 11h à 20h.

Vendredi : 10h à 21h.

Samedi et dimanche : 10h à 21h.

Fermeture le 25 décembre.

📍 : Mulhouse

Ouvertures aussi de marchés de Noël dans d’autres communes du Haut-Rhin :

Ce 20 novembre marque le coup d’envoi des marchés de Noel de Munster, de Thann. Mais aussi de marchés de Noël comme celui de Volgelsheim, Fessenheim, Kunheim et Masevaux.

C’est l'association Les Rebelles de la Thur qui organise ce marché de Noel. Présence de 65 exposants avec de nombreuses animations : présence du Père Noël, spectacle de danse africaine avec Sorisaya de Thann, animation musicale avec Jacky DJ batteur et ses chansons de Noël françaises et allemandes, atelier bricolage gratuit pour les enfants tout le week-end, tombola 100 % gagnante et petite restauration.

📅 : Samedi 21 neovembre de 10h à 20h et dimanche 22 novembre de 10h à 17h

📍 : Salle polyvalente de Masevaux







Le festival du livre débute demain à Colmar :

C’est un très bel événement littéraire, le festival du Livre de Colmar réunit de nombreux écrivains sous le thème « Passeurs d’histoires ». L'idée, c'est de célébrer les livres, les récits et les histoires qui se transmettent de génération en génération.

Plus de 200 stands seront réunis avec des éditeurs, des libraires, des auteurs, des illustrateurs et des associations. Au programme : rencontres, séances de dédicaces, ateliers, expositions et spectacles. Il y aura également de nombreuses animations pour les enfants, avec des contes, des lectures et des activités créatives.

Et cette année, plusieurs personnalités sont attendues dont le parrain officiel : le réalisateur Fabien Onteniente, connu notamment pour les films Camping et Disco.

📅 : Samedi 21 novembre de 10h à 19h et dimanche 22 novembre de 10h à 18h

📍 : Parc Expo de Colmar