Halloween est célébré dans le psarcs alsaciens :

Cigoland à Kintzheim : Le parc se transforme en royaume fantastique avec des citrouilles, des chevaliers et des dragons. Les enfants pourront participer à un jeu de piste, rencontrer des personnages et profiter de spectacles. Notez une nocturne spéciale Le 31 octobre.

NaturOparC à Hunawihr : c’est un Halloween plein de mystères qui est proposé avec un jeu de piste pour aider la cigogne à retrouver ses souvenirs et des rencontres avec des personnages. Le week-end des 31 octobre et 1er novembre, place aux créatures fantastiques et à un spectacle de feu pour clôturer la journée. Les enfants déguisés bénéficient également d’une réduction de 50 % sur leur entrée pendant les vacances de la Toussaint

Thématique Halloween à découvrir jusqu'au 01er novembre

Le concert d’Orelsan au Zénith de Strasbourg :

Après 2 passages à succès fin janvier, Orelsan est de retour ce soirsur la scène du Zénith de Strasbourg. Le rappeur normand revient avec sa tournée nommée “Nouvelle tournée”.

Révélé au grand public avec des titres comme Basique, La Terre est ronde ou Tout va bien, il s’est imposé comme l’une des grandes figures du rap français, avec plusieurs Victoires de la musique à son actif.

📅 : Mardi 20 octobre dès 19h30

📍 : Zénith de Strasbourg

Bon plan pour demain : escape game en réalité augmentée :

La Bibliothèque des Coteaux de Mulhouse propose un escape game en réalité augmentée intitulé Amelia's Secret. Attention, le jeu est spécialement conçu pour les 14-16 ans. Plongés dans l'atmosphère mystérieuse du manoir abandonné des Vonleaken, les participants devront résoudre une énigme autour de la disparition d'une petite fille.

Un jeu d'une durée d'une heure. Inscription obligatoire au 03 69 77 65 90.

📅 : Mercredi 21 octobre à 16h30

📍 : Bibliothèque des Côteaux de Mulhouse