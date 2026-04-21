C'est le printemps des cigognes à Munster :

Les beaux jours reviennent et avec eux les évènements festifs du Printemps des Cigognes dans la Vallée de Munster. Le Printemps des Cigognes, c’est l’occasion de profiter pleinement de la nature, plus particulièrement les cigognes ( oiseau emblématique de la région Alsace) et des savoir-faire locaux grâce à un programme riche et varié : balades, cani-balade avec une meute de chiens nordiques, jeux en famille, jeu d’enquête, dégustation etc etc….

📅 : Jusqu'au 04 mai

📍 : Munster

Plus d’infos et programmation complète sur www.valle-munster.eu

On peut toujours profiter d’une chasse aux oeufs au Parc du Petit Prince :

Le printemps s’invite au Parc du Petit Prince, et avec lui revient l’un des rendez-vous les plus attendus des familles : la grande chasse aux œufs de Pâques. Jusqu’au 26 avril, le parc d’attractions alsacien ouvre ses portes à une aventure pleine de surprises, pensée spécialement pour les enfants de 2 à 12 ans. Petits explorateurs et grands accompagnateurs pourront partir à la recherche de précieux trésors chocolatés… mais pas seulement. IL y aura des énigmes et puis toutes les attractions et spectacles du parc.

📅 : Jusqu’au dimanche 26 Avril 2026 de 10h à 17h

📍 : Parc du Petit Prince est ouvert

Chasse au trésor de printemps à Thann et Cernay :

Partez à l’aventure lors d’une chasse au trésor printanière pleine d’énigmes et de découvertes. Petits et grands sont invités à suivre des indices, résoudre des défis et explorer la nature afin de trouver un mot mystère. Une fois le mot mystère découvert, retournez à l'Office de Tourisme de Thann Cernay où une surprise vous attend !

📅 : Du lundi au mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h / Jeudi : 14h - 17h (fermé le jeudi matin) / Vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h

📍 : Office de toursime Thann Cernay

C’est gratuit !