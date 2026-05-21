“Et elles vécurent heureuses” à voir à l’Entrepôt de Mulhouse :

C’est une pièce qui a déjà été jouée sur la scène de l’Entrepôt. Une pièce qui a remporté un beau succès. Si vous ne l’avez pas vue, vous avez une nouvelle chance.

Direction l’entrepôt de Mulhouse pour voir ou revoir “Et elles vécurent heureuses”. 3 femmes radicalement se rencontrent dans un cabinet médical : l’une sur le point de se marier, l’autre sur le point de devenir maman et une dernière sur le point de divorcer… Elles vont finalement se trouver un point commun : la recherche du bonheur !

Une comédie férocement joyeuse sur les femmes, le bonheur, l’amour, l’amitié… Mais surtout pas sur les contes de fées !

📅 : Jeudi 21 & vendredi 22 mai 20h30

📍 : Enrtrepôt de Mulhouse

Pensez aux Olympiades à la Cité du train prévu ce week end :

À l’occasion de la Nuit européenne des musées la Cité du train de Mulhouse vous invite, en famille, à partager une journée très spéciales : les Olympiades ferroviaires ! Au programme quatre défis à relever, mobilisant force, rapidité et adresse ! Objectif : remporter le titre olympique. Et surtout à cette occasion, la Cité du train propose un tarif exceptionnel à demi-tarif. Une expérience originale à vivre ensemble, en famille ou entre amis, dès 10h, et à prolonger lors d’une nocturne exceptionnelle jusqu’à 22h. Vous avez toutes les infos sur www.citedutrain.com

📅 : Samedi 23 mai

📍 : Cité du train Mulhouse

Yannick Noah ce soir à l’Eden de Sausheim :

Un moment de partage, entre musique et souvenirs. Yannick Noah propose une tournée acoustique et intimiste, pleine de soleil et de bonne humeur. Il revisitera ses plus grands tubes dans une version épurée, en toute simplicité. Et entre deux chansons, il se livre avec sincérité !

📅 : Jeudi 21 mai - 20h

📍 :Ed&n de Sausheim.