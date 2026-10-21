Sensass à Sausheim propose “Le dernier dispensaire” :

Pour Halloween, SENSAS à Sausheim propose une nouvelle aventure immersive, baptisée Le Dernier Dispensaire. Le scénario nous ramène en 1921 : 2 chercheurs ont disparu et leur vaccin contre la tuberculose a été dérobé. Votre mission, en équipe, est de retrouver un échantillon de secours en résolvant des énigmes et en relevant des défis dans une obscurité presque totale. Il faudra donc faire appel à ses cinq sens et coopérer avec les autres participants. L’expérience est accessible dès 7 ans, en équipe de 4 à 15 personnes, pour environ deux heures.

Particularité de cette édition : chaque défi réussi contribue à un don en faveur de l’Institut Pasteur de Lille, pour soutenir la recherche scientifique.

📅 : Jusqu'au 01er novembre

📍 : Sensass Sauheim

Bon plan pour demain : une Murder party à Mulhouse :

Anges et Démons c’est le nom de cette murder party proposée au Babylone Beer Bar à Mulhouse

Et si Dieu était mort et qu’il fallait retrouver son assassin ? C’est le scénario de cette murder party immersive. Le temps d’une soirée, les participants incarnent des anges déchus ou des démons qui complotent pour prendre le pouvoir au paradis comme en enfer. Au programme : enquêtes, bluff, alliances, duels et rebondissements. L’objectif est de démasquer le coupable. Les costumes et maquillages sont même les bienvenus pour se plonger dans cet univers fantastique

📅 : jeudi 22 octobre, de 20 h à 22 h

📍 : Babylone Beer Bar, 3 rue Lambert à Mulhouse.

La soirée est réservée aux adultes, avec 25 joueurs maximum. Tarif : 36 euros, avec deux boissons incluses. La réservation est obligatoire en ligne sur https://www.billetweb.fr/clubeli-anges-demons-22-10-2026

Le sanctuaire des brumes est proposée au Zoo de Mulhouse :

Au Zoo de Mulhouse, Halloween se joue aussi en mode enquête ! Le parc propose une nouveauté : « Le Sanctuaire des Brumes », un escape game grandeur nature. Le principe ? Résoudre une énigme policière liée aux animaux du zoo, tout en explorant le parc et en découvrant des espèces parfois méconnues. Chaque équipe dispose de trois heures pour la résoudre. Il faut simplement prévoir un smartphone !

Et pour prolonger l’ambiance d’Halloween, le zoo propose aussi l’événement « Légendes et Sortilèges », avec des animations autour des loups, des plantes mystérieuses, des animaux qui font parfois peur et un parcours décoré spécialement pour l’occasion

📅 : Jusqu'au 01er novembre

📍 : Zoo de Mulhouse