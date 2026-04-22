Thomas Angelvy à voir ce soir à Cernay :

Thomas Angelvy apporte son humour décalé à Cernay. L'humoriste français présente son spectacle à l'Espace Grün. Un stand up qui promet une soirée pleine d'autodérision et de spontanéité. L’artiste évoque avec humour anecdotes personnelles, ses réflexions décalées sur sa carrière, ses projets avortés de devenir une star et ses talents culinaires supposés.

📅 : Mercredi 22 avril à partir de 20h

📍 : Espace Grün de Cernay

Le retour d’Improlab à St Louis :

Rendez-vous pour une nouvelle soirée IMPROLAB avec l’Athila de Saint-Louis ce soir! Les comédiens improvisateurs improvisent une fois par mois avec à chaque fois une thématique différente. Pour cette fois c’est le thème « Impros longues » ! Dans ce concept, on sait quand ça commence, jamais quand ça fini !

📅 : Mercredi 22 avril à partir de 20h

📍 : Entrepôtes de St Louis.

Vous avez la possibilité de manger au Restaurant ENTREPOTES avant le spectacle

Tournoi basket 3x3 à Mulhouse :

C'est une initiation au basket qui est proposée avec la possibilité d'affronter d'autres équipes ce mercredi. Ce tournoi est ouvert aux enfants à partir de 11 ans et jusqu'à 18 ans avec 2 catégories distinguées pour les matchs (les - et les + de 14 ans). Un moment sportif et amusant d’autant qu’il y a des cadeaux à gagner.

📅 : Mercredi 22 avril de 13h30 à 17h

📍 : City Stade Drouot proche école jules ferry de Mulhouse.