Réouverture ce soir de la fan zone à Mulhouse :

Les bleus rejouent ce soir contre l’Irak. Une rencontre à suivre tard puisque le coup d’envoi sera donné à 23h. Pour autant vous avez la possibilité de voir le match avec d’autres supporters. Pour cela direction la fan zone de Mulhouse. L'accès à la Fan Zone Coupe du Monde au Stade de l'Ill est entièrement gratuit. La réservation est obligatoire pour garantir votre place parmi les 2 500 spectateurs que peut accueillir le site.

La fan zone est équipée de plusieurs installations pratiques sur place :

Des buvettes associatives

Des espaces de petite restauration

Des toilettes

📅 : Lundi 22 juin - 23h ( ouverture des portes 1h avant / fermeture 1h après)

📍 : Stade de l’Ill Mulhouse

On reste dans le monde sportif avec l’Open International Feminin de tennis :

La 36ème édition de l’Open International Féminin de Tennis est en cours ! Les passionnés de tennis se préparent à assister à un spectacle sportif exceptionnel. Il s’agit du 2ème tournoi féminin le plus important en Alsace, juste après les Internationaux de Strasbourg.

Les matchs se dérouleront sur terre battue artificielle avec plus de 40 joueuses de différentes nationalités.

📅 : Tous les jours jusqu’au vendredi 26 juin ( jour de finale- 17h pour la finale)

📍 : Tennis Club de Kembs Niffer

C’est gratuit !

Guinguette musicale dès ce soir à Dannemarie

C’est toute une semaine festive qui est proposée par l’école de musique de Dannemarie. Chaque soir de cette semaine, vous pouvez venir profiter d’une soirée festive, musicale et pleine de bonne humeur ! Une soirée guinguette avec chaque soir une ambiance musicale différente.

📅 : Chaque jour jusqu’au 27 juin à partir de 18h, sauf mercredi à 15h

📍 : Ecole de musique de Dannemarie