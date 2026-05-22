Le Circuit du Florival aura lieu ce week end :

La 50ème édition du Circuit du Florival sera organisée ce dimanche 24 mai à Guebwiller. Évènement organisé par l'association des cyclotouristes du Florival. Pour faire simple, le Circuit du Florival, c’est la grande rencontre cyclo. Que vous soyez confirmés ou amateurs, que vous ayez envie d’en profiter seul ou en famille, vous trouverez forcément le circuit idéal. Il y aura 4 circuits de route, 5 pour les VTT, avec plusieurs niveaux de difficultés.

📅 : Dimanche 24 mai de 7h à 12h

📍 :Stade du Throo Guebwiller

Autre événement sportif : le Tournoi Elite International de volley U15 :

On parle là aussi d’un bel événement. Ce tournoi Elite International de volley U15 revient à la Cité des Sports à Rixheim. Vous aurez l’occas de venir encourager les 16 équipes filles et les 12 équipes garçons parmi les plus performantes en France et en Europe. C’est le le Tournoi le plus important en France pour les jeunes volleyeurs et on a la chance qu’il se passe chez nous !

📅 : Samedi 23 & dimanche 24 mai

📍 : Cité des sports Rixheim

Informations sur la page Facebook : Tournoi Elite International U15

Buvette et petite restauration sur place.

Le festival Chipo’Zik fait son retour à Mulhouse !

Chipo’Zik est un festival étudiant gratuit organisé sur le campus Illberg de Mulhouse par des étudiants bénévoles. Ce festival mélange concerts, ambiance festive et restauration . Comme chaque année, Chipo’Zik met en avant des groupes locaux et des styles variés comme le rock, le reggae ou l’électro. Entre scènes émergentes, têtes d’affiche régionales et DJ sets, le Chipo’Zik s’impose comme un rendez-vous incontournable du printemps mulhousien.

Cet événement attire chaque année un public en quête de musique live. Vous retrouvez toute la prog de ce Chipo Zik 2026 sur ChipoZik.fr

📅 : Samedi 23 mai

📍 : Campus de l'Illberg Mulhouse