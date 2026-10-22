Double dose de spectacle dès ce soir à l’Entrepôt de Mulhouse :

Pour cette semaine la salle de spectacle l’Entrepôt de Mulhouse prosodie 2 belles affiches :

D’abord ce soir, venez découvrir le Street Impro Live – Bagarre Club. Des joueurs d’improvisation venus de France, du Québec et d’ailleurs vont s’affronter. Affrontement dans des matchs d’improvisation où la seule règle est… qu’il n’y a pas de règles.

Et puis demain et samedi écouvrez Mélodie Fontaine dans son spectacle Nickel Nickel. L’humoriste raconte avec autodérision ses échecs, ses galères et ses chutes, au sens propre comme au figuré !

📅 : Jeudi 22, vendredi 23 & samedi 24 octobre dès 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse.

Infos et résa sur www.lentrepot.org

Lézard inaugure ses nouveaux locaux à Colmar !

L’association culturelle Lézard vous donne rendez-vous ce soir pour inaugurer son nouvel espace, situé au 13 rue de Guebwiller à Colmar. Après avoir quitté ses anciens locaux de la route d’Ingersheim, elle s’installe dans les anciens locaux de la CAF. Au programme de cette inauguration : un concert de Bal’Us’Trad, un groupe qui mélange les musiques traditionnelles d’Alsace, des Balkans et d’ailleurs.

Ce nouvel espace de 130 m² accueillera désormais des expositions, des projections de films et de petits concerts. Une nouvelle adresse pour faire vivre la culture à Colmar !

📅 : Jeudi 22 octobre dès 19h

📍 : Lezard rue de Guebwiller à Colmar

Afterwork ce soir à Colmar :

Direction le Shelby ce soir pour cet afterwork très particulier. C’est une ambiance entre élégance des années 30 et atmosphère festive. D’ailleurs, pour l’ambiance, DJ Cram sera là ! Il y aura aussi des cocktails à tarifs réduits et des amuses bouches

L'afterwork au Shelby c’est ce soir à partir de 19H





