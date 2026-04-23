Forum jobs d’été à Mulhouse :

Un bon plan pour tous les jeunes qui cherchent un job pour cet été : Le forum jobs d’été vous permettra de rencontrer les employeurs qui recrutent de jeunes collaborateurs cet été en CDD mais il y a aussi quelques postes CDI. Un espace conseil vous permettra d'avoir des conseils sur l'emploi, le service civique, une aide dans la rédaction de cv et lettre de motivation. Un espace mobilité vous aidera aussi à en savoir plus sur les offres d'emploi en Allemagne mais aussi les études et les volontariats à l'étranger.

📅 : Jeudi 23 avril de 13h à 18h

📍 : Centre commercial Porte Jeune de Mulhouse.

Entrée gratuite

N'oubliez pas votre CV et votre bonne humeur !

Une comédie dès ce soir à l’Entrepôt de Mulhouse :

Cette comédie s’appelle : “Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent !”.

Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes. Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe.Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes. Les femmes rêvent que leurs maris les écoutent plus.Les hommes rêvent que leurs femmes parlent moins.

On va tous adorer !

📅 : Jeudi 23 avril, vendredi 24 avril & samedi 25 avril 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse.

Plus d’infos sur www.lentrepot.org

Afterwork à Colmar ce soir :

RDV au Bonaventure ce soir pour profiter du bar ambiance guinguette, des amuses-bouches, des cocktails et autres boissons aux tarifs afterworks.. Mais aussi de la piste de pétanque et de l’ambiance DJ assurée par DJ Moms. Il sera présent pour vous ambiancer toute la soirée

Pour profiter de cet afterwork, du soleil et de la bonne humeur, soyez-là ce soir

📅 : Jeudi 23 avril 19h

📍 : Bonaventura de Colmar