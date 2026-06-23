Retour du Livrodrome à Mulhouse :

Le parc Salvator à Mulhouse accueillera la troisième étape du Livrodrome. C’est un dispositif original qui passe de ville en ville et qui prend la forme d'un parc d'attractions littéraires itinérant. L'événement s’adresse aux 11-18 ans avec l’objectif de leur redonner le goût de la lecture

Sur place : une vingtaine de dispositifs et d'attractions ludiques, comme « « Date ton livre » créé par le Conseil des Jeunes de Mulhouse, qui met en place le premier « Tinder littéraire » de l'histoire.

Plusieurs auteurs seront aussi présents

📅 : Mardi 23 juin de 16h à 19h

📍 : Parc Salvator de Mulhouse

Collectes mobiles de don du sang :

Quelques minutes de votre temps peuvent sauver jusqu'à trois vies. Les besoins en produits sanguins restent constants tout au long de l'année. Si vous êtes majeurs, en bonne santé, pensez à donner votre sang et faites un geste simple, solidaire et essentiel.

Mardi :

KUNHEIM La Roselière de 15h à 19h30

KINGERSHEIM Carrosserie FOX de 15h30 à 19h30

VILLAGE NEUF Boulevard d'Alsace de de 09h à 11h30 et de 13h15 à 15h30

Mercredi :

RIEDISHEIM L'ARONDE de 15h30 à 19h30

TRAUBACH LE HAUT Salle communale de 16h30 à 19h30

Jeudi :

GRUSSENHEIM Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

SOULTZBACH LES BAINS Maison des Associations de 16h30 à 19h30

MICHELBACH LE HAUT Foyer Communal de 16h30 à 19h30

Vendredi :

MULHOUSE Salle des Colonnes et des Adjudications de 10 à 14h30 et de 13h30 à 19h30

Showcase Florfm ce soir :

Avant de prendre la route des vacances, FLOR FM vous réserve encore une belle surprise : le Shwocase avec Styleto ! Révélation de la scène pop française, Styleto séduit par sa voix singulière, son authenticité et ses chansons qui parlent avec justesse de confiance en soi, d’amour et du quotidien. Elle a été révélée au grand public grâce au succès de Faut que tu m’aimes et elle est portée par son premier album Fille lacrymale, elle s’impose aujourd’hui comme l’une des artistes les plus prometteuses de la chanson française.

Et en première partie : Lowey, talent découvert dans la Star Academy. Une soirée privilégiée en petit comité, réservée à 200 auditeurs!

📅 : Mardi 23 juin - 20H

📍 : Casino Barrière de Ribeauvillé