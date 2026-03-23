AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 23 MARS
C’est le Printemps du cinéma !
C’est le rendez-vous printanier attendu par tous les fans de ciné : le Printemps du Cinéma est de retour. Depuis hier, les cinémas se mobilisent pour offrir au public une séance à coût réduit. 5 euros peu importe le film, peu importe la séance (dans les cinémas participants, et hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires), peu importe la salle.
Le Printemps du cinéma a attiré en 2025 plus de 2,2 millions de spectateurs de tous âges dans les salles.
📅 : Jusqu'au mardi 24 mars inclus
📍 : Les cinémas du Haut-Rhin
Le Salon Energie Habitat à Colmar :
Depuis plus de 40 ans, ce salon Energie Habitat de Colmar s'impose comme un événement référence. On vous y parlera construction, rénovation et aménagement durable. Chaque année, le salon propose un programme riche en exposants mais aussi en conférences et animations. Le RDV à ne pas manquer si vous souhaitez concrétiser vos projets d'habitat.
📅 : Jusqu'à ce lundi 23 mars 18h
📍 : Parc expo de Colmar
Collecte mobile de don du sang :
Donner un peu de son temps pour donner un peu de son sang ! Cela reste essentiel pour sauver des vies, pour soigner des malades. On peut tous en avoir besoin à un moment ou à une autre. Alors si on a la possibilité de faire un don, n'hésitons pas ! Pour être donneur, il faut être majeur, en bonne santé. Répondre à un questionnaire médical sur place et venir avec une pièce d’identité !
Lundi :
Dannemarie salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Masevaux Niederbruck salle polyvalente de 16h à 19h30
Sausheim route de Chalampé de 08h à 12h
Mardi
Oberhergheim salle des fêtes de 16h à 19h30
Réguisheim Espace des trois Coeurs de 16h30 à 19h30
Fortschwihr salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Mercredi
Mulhouse : centre An Nour de 14h à 19h
Bartenheim Espace 2000 de 15h30 à 19h30
Feldbach salle des fêtes de 16h à 19h
Jeudi
Retzwiller salle communale de 16h30 à 19h30
Lapoutroie salle des Loisirs de 16h30 à 19h30
Ottmarsheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Reiningue salle multi activités de 16h30 à 19h30
Vendredi
Vogelgrun salle polyvalente de 15h à 19h30
Winkel salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Folgensbourg salle polyvalente de 16h30 à 19h30