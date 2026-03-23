C’est le Printemps du cinéma !

C’est le rendez-vous printanier attendu par tous les fans de ciné : le Printemps du Cinéma est de retour. Depuis hier, les cinémas se mobilisent pour offrir au public une séance à coût réduit. 5 euros peu importe le film, peu importe la séance (dans les cinémas participants, et hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires), peu importe la salle.

Le Printemps du cinéma a attiré en 2025 plus de 2,2 millions de spectateurs de tous âges dans les salles.

📅 : Jusqu'au mardi 24 mars inclus

📍 : Les cinémas du Haut-Rhin

Le Salon Energie Habitat à Colmar :

Depuis plus de 40 ans, ce salon Energie Habitat de Colmar s'impose comme un événement référence. On vous y parlera construction, rénovation et aménagement durable. Chaque année, le salon propose un programme riche en exposants mais aussi en conférences et animations. Le RDV à ne pas manquer si vous souhaitez concrétiser vos projets d'habitat.

📅 : Jusqu'à ce lundi 23 mars 18h

📍 : Parc expo de Colmar

Collecte mobile de don du sang :

Donner un peu de son temps pour donner un peu de son sang ! Cela reste essentiel pour sauver des vies, pour soigner des malades. On peut tous en avoir besoin à un moment ou à une autre. Alors si on a la possibilité de faire un don, n'hésitons pas ! Pour être donneur, il faut être majeur, en bonne santé. Répondre à un questionnaire médical sur place et venir avec une pièce d’identité !

Lundi :

Dannemarie salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Masevaux Niederbruck salle polyvalente de 16h à 19h30

Sausheim route de Chalampé de 08h à 12h

Mardi

Oberhergheim salle des fêtes de 16h à 19h30

Réguisheim Espace des trois Coeurs de 16h30 à 19h30

Fortschwihr salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Mercredi

Mulhouse : centre An Nour de 14h à 19h

Bartenheim Espace 2000 de 15h30 à 19h30

Feldbach salle des fêtes de 16h à 19h

Jeudi

Retzwiller salle communale de 16h30 à 19h30

Lapoutroie salle des Loisirs de 16h30 à 19h30

Ottmarsheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Reiningue salle multi activités de 16h30 à 19h30

Vendredi

Vogelgrun salle polyvalente de 15h à 19h30

Winkel salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Folgensbourg salle polyvalente de 16h30 à 19h30