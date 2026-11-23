Nouvelles collectes mobiles de don du sang :

N’oubliez que cepetit geste peut sauver des vies ! Donner son sang, c'est prendre quelques minutes de son temps pour aider des personnes malades, accidentées ou qui doivent subir une opération. Si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous êtes en bonne santé, vous pouvez peut-être donner. Pour connaître les prochaines collectes près de chez vous, voici quelques dates :

Lundi

Ingersheim Villa Fleck de 16h à 19h30

Munster Salle des fêtes de 16h à 19h30

Eschentzwiller salle du Muhlbach de 16h30 à 19h30

Mardi

Walheim salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Biesheim salle St Exupéry de 16h30 à 19h30

St Louis Maison pour tous Schweitzer de 16h30 à 19h30

Mercredi

Pfastatt maison des Associations de 15h30 à 19h

Wittenheim Foyer Ste Barbe de 16h à 19h30

Sierentz Salle Agora de 16h à 19h30

Jeudi

Montreux Vieux salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Ottmarsheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Galfingue salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Vendredi

Uffheim Maison des Associations de 16h30 à 19h30

Durmenach Foyer St George de 16h30 à 19h30

Cernay Collecte réservée Endress Hauser de 10h à 12h et de 13h30 à 16h

À Colmar, la magie de Noël s’installe dès aujourd’hui.

C’est le jour d’ouverture du Marché de Noël de Colmar ! Jusqu’au 29 décembre, la ville accueillera six marchés de Noël répartis dans le centre historique et le quartier de la Petite Venise. On y retrouve des centaines de chalets avec des décorations, des idées cadeaux, des produits artisanaux et des spécialités alsaciennes : bredele, pain d’épices, vin chaud ou encore foie gras. Chaque marché a son ambiance : place des Dominicains pour les décorations, place Jeanne-d’Arc pour les produits du terroir, au Koïfhus pour l’artisanat d’art et à la Petite Venise pour une ambiance plus familiale.

Le marché gourmand, lui, joue les prolongations jusqu’au 3 janvier, avec neuf cabanes et neuf chefs qui proposent des spécialités à déguster sur place.

Enfin, pour faciliter les déplacements, les bus du réseau Trace seront gratuits les week-ends des 5 et 6, 12 et 13, ainsi que 19 et 20 décembre.

📅 : Jusqu'au 29 décembre ( sauf marché gourmand jusqu'au 03 janvier)

Côté horaires :

Du lundi au jeudi : de 11h à 19h.

Du vendredi au dimanche : de 10h à 20h.

📍 : Colmar

Toutes les informations sont disponibles sur noel-colmar.com.







Une nouvelle Chorale cherche des chanteurs à Mulhouse

Une nouvelle chorale de loisirs arrive à Mulhouse ! Elle s'appelle CHORUS UNITED – Le Chœur du Sud. Le principe est simple : se retrouver chaque semaine pour chanter ensemble, dans une ambiance conviviale et sans pression. Au programme : des chansons françaises et internationales, avec un peu de travail vocal, mais surtout le plaisir de partager la musique. Et cette chrale cherche ses chanteurs !

Bonne nouvelle : aucune audition n'est nécessaire et le premier essai est gratuit. Tout le monde peut participer, même sans expérience du chant.

Renseignements : sur le site lechoeurdusud.fr ou par mail à contact@lechoeurdusud.com

📅 : Répétitions ont lieu tous les lundis à 19h30

📍 : Studio K 55 rue de Pfastatt, dans le quartier DMC à Mulhouse