C’est le retour à Colmar de Fana'briques :

Fana’Briques, c’est le rendez-vous des fans de Lego. Les passionnés de petites briques colorées ont rendez-vous tout ce week-end, au Parc des Expositions de Colmar pour la 19e édition de Fana’Briques. Au programme : des constructions impressionnantes, des dioramas, des espaces de jeu pour les enfants et des boutiques de Lego neufs et d’occasion. Environ 150 exposants venus de plusieurs pays européens présenteront leurs créations. Le thème pour cette édition 2026, c’est “Bande dessinée”.

En plus, vous pourrez jouer en participant aux 2 mosaïques de plus de 200 000 briques. IL y aura des tables de construction libres, espace duplo pour les plus jeunes

📅 : Samedi 24 octobre de 10h à 18h et dimanche 25 octobre de 9h à 17h

📍 : Parc Expo de Colmar

Plus d’infos sur https://asso.fanabriques.fr/







Génération projet à Blotzheim :

Un bon plan pour les 18-28 ans ! Le Crédit Mutuel et FLOR FM proposent demain Génération Projets, un événement pour celles et ceux qui ont des projets, idées ou questions. Au programme : des ateliers, conférences, des rencontres avec des experts qui pourront vous aider dans vos projets. Et ce n’est pas tout : l'événement s’achèvera avec un beau show. Des artistes alsaciens seront là. Il y aura un set DJ & en showcase FLOR FM Charles Doré et Kanoé.

Evénement gratuit sur inscription, auprès des caisses Crédit Mutuel participantes

📅 : Samedi 24 octobre dès 13h30

📍 :Palais Beaubourg à Blotzheim

La Fête de la bière débarque au Parc Expo de Mulhouse !

Les amateurs de bière et de musique ont rendez-vous aujourd’hui et demain au Parc Expo de Mulhouse. Organisée par la brasserie alsacienne Licorne, cette fête bien connue s’installe pour la première fois dans le Haut-Rhin. Ce rendez-vous annuel se déroule chaque année dans le parc du château des Rohan à Saverne.La manifestation s'exporte au Parc Expo de Mulhouse pour la première fois !

Au programme : dégustations, animations musicales et concerts, avec notamment Robin Leon en live les deux soirs, sans oublier des DJ et des groupes festifs. Le tout dans une ambiance conviviale, dès 17 heures et jusqu’à 23 heures.

📅 : Vendredi 23 et samedi 24 octobre à partir de 17h

📍 : Parc Expo de Mulhouse