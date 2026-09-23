On peut à nouveau profiter de Traumatica à Europa park :

Le festival Traumatica revient dès aujourd’hui à Europa-Park. À la tombée de la nuit, une partie du parc se transforme en univers horrifique, avec des décors sombres, des personnages terrifiants, des spectacles et surtout plusieurs maisons hantées. Il y en a 8 au total! Elles proposent chacune une ambiance et un scénario différents : on y retrouve des créatures, des personnages inquiétants, des décors travaillés.

Traumatica propose également des spectacles, notamment un show en plein air et un spectacle sur glace, de la réalité virtuelle aussi par exemple ! En prime, certaines attractions classiques d'Europa-Park restent ouvertes, ce qui permet d'alterner sensations fortes et expériences horrifiques.

Traumatica est interdit aux moins de 16 ans. Certaines expériences vont encore plus loin et sont réservées aux 18 ans et plus.

📅 : Du 23 septembre eu 03 novembre

📍 : Europa Park à Rust

La patinoire de Mulhouse lance sa saison :

La Patinoire olympique de Mulhouse, ouvre sa saison grand public. Pour fêter la rentrée sur la glace, un tarif promotionnel unique à 2,60 € (location de patins incluse) est proposé jusqu’à la semaine prochaine. Et tout un programme d'animations festives est prévu jusque fin octobre.

Par exemple, ce dimanche, ce sera ambiance DJ de 15h00-18h00. Puis en octobre, il y aura une soirée caraïbe (3 octobre) , une matinée Disney (11 octobre), une soirée piou pilou ( en pyjama le 17 octobre) … Et pleins d’autres choses

📅 : Les horaires d'ouverture au public :

Mercredi : 14h00 – 16h45

: 14h00 – 16h45 Samedi : 14h00 – 16h45 / 21h00 – 23h30

: 14h00 – 16h45 / 21h00 – 23h30 Dimanche : 09h30 – 11h45 / 15h00 – 18h00

📍 : Patinoire Mulhouse

Retrouvez tout le programme sur : https://www.mulhouse-alsace.fr/sports-loisirs/patinoire-olympique-mulhouse/

Le spectacle “Ring” à voir à Masevaux :

"Ring" c’est une pièce comique qui explore toute la complexité des relations amoureuses. Sur scène,8 acteurs qui incarnent des hommes, des femmes, des divorcés, des veufs, des personnes en couple mariés ou pas … Tous ont des personnalités différentes, des idéaux différents mais un point commun : ils se prénomment tous Camille.

Ensemble, ils embarquent le public dans un véritable ascenseur émotionnel, alternant éclats de rire et moments de pure émotion. A l'issue de la représentation, un pot de l'amitié ouvert à tous est organisé, permettant aux spectateurs d'échanger avec les artistes.

📅 : Mercredi 23 septembre à 20h

📍 : Grange Burcklé de Masevaux-Niederbruck.

Puis il y aura plusieurs représentations jusqu’au 03 octobre.