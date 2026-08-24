Crédit : CONNECTEE A L'ALSACE

Agrogast est toujours en cours à Hagenthal-le-Haut :

Agrogast c’est le Festival des Terroirs. Dès 10h30 ce matin et jusqu’à ce soir 22h lundi, vous pourrez rencontrer de nombreux producteurs. Ils seront ravis de vous faire découvrir leurs savoir-faire et leurs saveurs, qu'ils viennent de France ou d'ailleurs. Pour info, il y a quand même plus d’une centaine d’exposants avec une grande variété de produits du terroir : vins, fromages, salaisons, gourmandises sucrées et salées, ainsi que des spécialités régionales.

📅 : Lundi 24 août de 10h30 à 22h

📍 : Site du Lindenhof à Hagenthal le haut.

Présence de restaurants et food-trucks.

Le café des vacanciers à Cernay :

L’office du tourisme de Thann Cernay vous propose de commencer la journée avec un bon café ! C’est l’occasion parfaite pour échanger avec l’équipe de l’Office de Tourisme, poser vos questions et découvrir toutes les idées de sorties, bons plans et événements à ne pas manquer sur le territoire.

L'événement s’adresse aux touristes comme aux locaux. En fait, à celles et ceux qui cherchent de l’occupation en cette dernière ligne droite avant la reprise officielle!

📅 : Lundi 24 & lundi 31 août de 9h30 à 11h

📍 : Bureau d'accueil de l'Office de Tourisme, 2 rue de Thann à Cernay

C’est gratuit !

Collectes mobiles de don du sang :

On reprend les bonnes habitudes et on vous fait la liste des collectes mobiles proposées cette semaine par l’Etablissement français du sang. Les équipes vont se déployer un peu partout dans le Haut -Rhin pour permettre au plus grand nombre de venir donner un peu de son sang.

Conditions : être majeurs et en bonne santé !

Prévoyez une heure - collation offerte incluse !

Lundi:

Turckheim : Espace Rive Droite de 16h à 19h30

Buhl : Cercle MJC de 16h30 à 19h30

Bernwiller : Foyer Communale J.J. Henner de 16h30 à 19h30

Mardi :

Biesheim : Salle St Exupéry de 16h30 à 19h30

Ingersheim : Villa Fleck de 16h à 19h30

Hunawihr : salle des fêtes : de 16h30 à 19h30

Mercredi :

Wittenheim : Foyer Ste Barbe de 16h à 19h30

Kembs : Salle polyvalente de 16h à 19h30

Bisel : Salle polyvalente de 16h à 19h

Jeudi :

Ottmarsheim : Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Mulhouse Complexe Nordfeld de 13h30 à 19h

Vendredi :

Burnhaupt le Haut : Carré Martin Studer de 16h à 19h30

Liebsdorf : salle de la Ferme du Tilleul de 16h à 19h30

Wentzwiller : Clubhouse de 16h30 à 19h30





