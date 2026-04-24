Le retour du cirque Arlette Gruss à Colmar :

Le Cirque Arlette Gruss investit le parc expo de Colmar pour présenter sa toute nouvelle création, un spectacle nommé "Parenthèse". Ce spectacle vivant d'exception propose deux heures de magie, d’acrobatie, de performances hors norme avec orchestre live sous chapiteau.

📅 : Jusqu'au 03 mai

📍 : Parc expo Colmar

Les représentations se déroulent à différents horaires pour s'adapter à tous les publics, en famille ou entre amis. Plus d’infos et billetterie sur www.cirque-gruss.com

Mulhouse solid’air Tour ce week end à Mulhouse :

Le 4eme Mulhouse Solid'air Tours aura lieu dimanche. Une journée dédiée à la solidarité, à la bonne humeur et au sport, avec un objectif ambitieux : 10 000 km à parcourir ensemble !

Chacun peut venir et faire des tours de marche. Chaque kilomètre parcouru = 1 euro reversé par nos partenaires à « Un Petit Truc En Plus » une association qui aide les personnes porteuses de trisomie 21 à s’insérer socialement et professionnellement.

Sur place : Buvette restauration animations

Les premières éditions ont rassemblé plus de 1200 participants. Alors, pourquoi ne pas faire encore mieux cette année ?

📅 : Dimanche 26 avril entre 8h30 et 17h

📍 : Centre de Rééducation rue Albert Camus à Mulhouse

Place au Trail du grand ballon demain et dimanche :

Le Trail du Grand Ballon est l'un des plus grands événements de trail running des Vosges. L'événement attire des milliers de passionnés. Au départ de la station du Markstein, les coureurs s'élancent sur différents parcours qui sillonnent les sommets et vallées de la région.

Tous ces courageux auront bien besoin d’encouragements !

Il y aura plusieurs départs selon les distances ( de 21km à 75km) demain et dimanche.

📅 : Samedi 25 avril et dimanche 26 avril

📍 : Départ prévu du Markstein !