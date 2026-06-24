Le retour du Brivan :

Une soirée placée sous le signe de la découverte, du partage et du talent made in Alsace. La scène ouverte alsacienne Le Brivan revient ce soir à La Bringue, le food court du Village Décathlon, avec toujours le même objectif : mettre en lumière les talents de la région. Chanteurs, musiciens, humoristes etc se succéderont sur scène pour partager leur univers avec le public.

📅 : mercredi 24 juin 20h30

📍 : La Bringue Wittenheim.

Le food court propose 6 corners de restauration, avec de nombreuses spécialités à déguster sur place. L'entrée est gratuite.





Place à la grande braderie d’été de Mulhouse :

C'est un rendez-vous attendu avec impatience ! La grande braderie d’été de Mulhouse est de retour pour le plus grand plaisir des amateurs de shopping ! De nombreux exposants seront au rendez-vous proposant de nombreuses bonnes affaires. Vous trouverez une variété de produits tels que des vêtements, des chaussures, des livres, des bijoux, du linge de maison, ainsi que des jouets et jeux pour enfants.

📅 : Mercredi 24 & jeudi 25 juin de 9h à 19h

📍 : Parc Expo de Mulhous

Cette braderie d’été donne aussi le coup d’envoi des soldes d’été !

C’est l’Alsace fan day :

L'Alsace Fan Day la « journée mondiale des amoureux de l'Alsace », avec des événements organisés en Alsace mais aussi partout dans le monde par les communautés alsaciennes. Elle a pour objectif de faire rayonner l'Alsace, sa culture, sa gastronomie, son patrimoine et ses valeurs partout dans le monde.

POur cette édition 2026, dans le Haut Rhin, RDV à Colmar. Les festivités se déroulent sur la Place Rapp avec un village de producteurs alsaciens, des animations, un cortège folklorique, la remise du Bretzel d'Or. L'entrée est gratuite.

📅 : Mercredi 24 juin de 16h30 à 23h

📍 : Placce Rapp Colmar