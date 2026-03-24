Nouveaux créneaux Yoga dans le Haut-Rhin :

Plusieurs séances sont ouvertes au public pour permettre de découvrir iou pratiquer le yoga à travers le département :

A Hésingue : Séance en petit groupe possible les mardis 9h45, mercredis 16h et 17h45, les jeudis 9h45 et 16h30 au studio Yoga-sof (Vous aurez également des conseils de prévention santé)

Séance yoga au PMI de Thann mardi & mercredi à partir de 9h

A Colmar : du Yoga Vinyasa avec des mouvements en fonction de la respiration. Ce Yoga demande un peu plus d’expérience, en tt cas de maitriser les mouvements de base. Les mardis à 18h au Studio de danse Wroblewski

2 films projetés à nouveaux au cinéma la Margelle de Staffelfelden :

Tous les mois à La Margelle, un film tout public et un film jeune public sont projetés sur grand écran, et à petits tarifs (5€ et 4€ pour les moins de 12 ans) ! Pour ce soir , projection de la comédie “Personne n’y croyait alors ils l’ont fait” avec Raphael Quenard et Jean Pascal Zadi. L’histoire des ces 2 agents sportifs décidés à percer en NBA

Et puis demain film familial avec “Biscuit, le chien fantastique” avec notamment la voix d’Artus !

📅 : Mardi 24 & mercredi 25 mars à 20h

📍 : Margelle de Staffelfelden







Mathieu Madénian sera demain à Colmar

RDV au théâtre municipale de Colmar pour découvrir son spectacle “A pleurer de rire”. Pleurer de rire, c'est la promesse que fait Mathieu Madénian avec ce nouveau spectacle !

Il nous raconte avec autodérision sa vie et ses certitudes bouleversées par l'arrivée de son fils.Avec ce talent unique pour transformer le quotidien en comédie, Mathieu Madenian nous offre un spectacle où il parle de ses erreurs, de ses ratés et des leçons qu'il tire de son petit garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus sur la vie que lui.

📅 : Mercredi 25 mars 20h30

📍 : Théâtre municipal de Colmar