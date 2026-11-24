Le Festival de l’humour revient à Colmar :

C’est la 14e édition de ce Festival de l’Humour. Pendant une semaine, plusieurs humoristes vont se succéder sur scène : Thomas Marty, Marine Leonardi, Jeanfi Janssens, Vérino, GuiHome, mais aussi le duo Giroud et Stotz. Le festival accueillera également le Capitaine Sprütz et la 7e édition du Mondial d'Impro. Il y en aura donc pour tous les goûts, entre humour du quotidien, sketches et improvisation. Cette année, le thème est celui des « super-pouvoirs du rire » !

📅 : Jusqu'au 29 novembre

📍 : Parc des Expositions de Colmar

La programmation et la billetterie sont à retrouver sur festival-humour-colmar.fr







RDV ciné à prix réduits ce soir à la Margelle de Staffelfelden :

Tous les mois à La Margelle, un film tout public et un film jeune public sont projetés en numérique sur grand écran, et à petits tarifs (5€ pour les adultes et 4€ pour les moins de 12 ans) !

Pour ce soir projection de la comédie française “Ni vue , ni connue” avec Isabelle Huppert, Anne Marivin, Sandrine Kiberlain. L’histoire de Corinne. Elle enchaîne les tournages en tant que figurantes mais elle a un rêve en tête : décrocher enfin un véritable rôle et être reconnue à sa juste valeur. Sa rencontre avec la célèbre actrice Sandrine Kiberlain pourrait bien changer la donne. Mais trouver sa place dans la grande famille du cinéma est loin d’être aussi simple qu’elle l’imaginait…

Ce film est à voir ce soir 20h. Et demain 15h projection du film d’animation Shaun le mouton : La Bêêête d’Halloween

📅 : Mardi 24 novembre 20h & mercredi 25 novembre 15h

📍 : La Margelle de Staffelfelden

Enfin le marché de Noël de Thann est en cours :

Le Marché de Noël de Thann aura lieu jusqu’au 24 décembre 2026, et cette année encore, il promet de vous émerveiller ! Les rues de la ville scintillent de mille feux, il y a les odeurs de vin chaud, de cannelle et d’épices, les cabanons avec les artisans et commerçants.

Et puis tout un programme de concerts, spectacles de rue, contes et animations pour tous les âges. Les mercredis après-midi seront dédiés aux Contes de Noël en musique pour les enfants.

📅 : Jusqu'au 24 décembre

📍 : Thann