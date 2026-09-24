Plusieurs spectacles à voir en cette fin de semaine à l’Entrepôt de Mulhouse :

Ce soir d’abord place au Street Impro Live :

Des joueurs d’impro venus de troupes d’impro théâtrale de France, du Québec et d’ailleurs vont s’affronter lors de match d’improvisation où la seule règle est qu’il n’y a pas de règle. Le seul but c’est de faire rire le public.

📅 : jeudi 24 septembre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Street Impro Live c’est ce soir 20h30 à l’

Puis demain et samedi , place à Pierre Antoine Damecourt :

Il débarque avec son spectacle “Jamais trop tard”. C’est son premier seul en scène avec toute une galerie de personnages. Un spectacle drôle, sincère et émouvant pour tous ceux qui se disent souvent « j’aurais dû m’y mettre avant ». Parce qu’en vrai… il n’est jamais trop tard.

📅 : vendredi 25 & samedi 26 septembre 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse







Le Festival Tributes est de retour à St Louis :

Le Forum Jean-Marie Zoellé de Saint-Louis accueille cette année encore le Festival Tributes, deux soirées consacrées aux grandes figures des années 80. Au programme :

La Flamme, hommage à Céline Dion, ce soir. Un concert pour revisiter les titres qui ont fait la renommée de la chanteuse à travers le monde

Balavoine Experience demain. une soirée dédiée à l'univers de Daniel Balavoine , figure incontournable de la chanson française.

📅 : Jeudi 24 & vendredi 25 septembre 20h

📍 : Forum Jean-Marie Zoellé de St Louis

Afterwork à Colmar :

C’est au MOJO Café qu’il faudra être ce soir pour profiter de l’afterwork de la semaine. Vous pourrez même encore profiter de la terrasse et d’une ambiance qui sent encore l’été.

Au programme : Tarifs réduits, amuse-bouches offerts et MOM’S aux platine avec un DJ Set Latino House

📅 : Jeudi 24 septembre à partir de 19h

📍 : MOJO Café de Colmar