Festi’Lap ce soir à Lapoutroie :

Rendez-vous ce soir au Parc Hélène Parmentier pour une dernière soirée estivale avec bons petits plats proposés par plusieurs food trucks et ambiance musicale pop rock. Pour info c’est le groupe The Halley – Pop Rock qui sera présent ce soir

En tout cas, c’est une belle occasion de se retrouver, de partager un bon moment et de profiter ensemble de la toute dernière soirée estivale de l’été à Lapoutroie.

📅 : Mardi 25 aout de 18h à 21h30

📍 : Parc Hélène Parmentier de Lapoutroie









L'opération "Shoppez, Trinquez, Kiffez" est organisée à Mulhouse

Cette opération anime le centre-ville de Mulhouse, elle est portée par les Vitrines de Mulhouse. L’idée est de permettre aux clients des commerces adhérents de profiter d'une offre Happy Hour dans plusieurs établissements partenaires.

En effectuant des achats chez les commerçants des Vitrines de Mulhouse, les clients peuvent récupérer une carte Happy Hour. Celle-ci leur permet ensuite de bénéficier de 50 % de réduction dans les établissements partenaires de l'opération :

Au Bureau Mulhouse (place de la République)

Babylon Beer Bar (cour des Maréchaux)

Cuba Bar (rue des Bons Enfants)

LC2 (rue Henriette)

Sushi's (rue du Sauvage)

Volfoni Mulhouse (rue de la Moselle)

Winstub Factory (place des Victoires)

L'Astronome (rue des Maréchaux)

Une manière de prolonger une virée shopping en centre-ville autour d'un verre ou d'un repas, tout en découvrant de nouvelles adresses mulhousiennes.

📅 : Mardi 25 aout de 18h à 20h

📍 : Centre Ville Mulhouse







Initiation possible au golf :

- Ammerschwihr : Offrez-vous une initiation au golf dans un cadre exceptionnel. Un site au cœur des vignes et des paysages alsaciens. Pendant 2 heures, partez en voiturette sur le parcours avec un enseignant diplômé pour découvrir les bases du golf et vivre une expérience conviviale, accessible à tous, même aux débutants.

📅 : Mardi 25, mercredi 26 & vendredi 28 août de 14h à 16h

Jeudi 27 de 10h à 12h

Dimanche 30 août de 11h à 13h

📍 : Ammerschwihr

Tarifs : 24 € par adulte / 12 € par enfant (2 heures d’initiation Matériel fourni)





- Mooslargue : Le golf de Mooslargue propose une activité réservée aux enfants : le Kid's Golf ! Un parcours spécialement conçu pour les enfants afin de leur faire découvrir le golf de manière ludique, amusante et accessible. RDv cette fois à Mooslargue.

📅 : Jusqu'au 31 Octobre 2026 de 9h à 17h

📍 : Mooslargue





