Donovan sera dès ce soir sur la scène de l’Entrepôt de Mulhouse :

Révélé à seulement 16 ans dans La France a un incroyable talent, Donovan a depuis conquis le public que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux et sur les plus grandes scènes. Aujourd'hui, il présente un spectacle aussi spectaculaire qu'intime, mêlant grandes illusions, magie interactive et émotions.

Au fil du show, il partage son parcours et tente de réaliser un rêve qu'il a longtemps gardé secret : la musique. Sur scène il va mélanger ses 2 passions. Entre surprises, participation du public et moments de pure magie, chaque représentation devient une expérience unique.

📅 : Jeudi 25, vendredi 26 & samedi 27 juin dès 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse







Mineral & Gem revient à Sainte-Marie-aux-Mines.

Ce salon Mineral & Gem est considéré comme l'un des plus grands rendez-vous européens dédiés aux minéraux, fossiles, pierres précieuses et bijoux. L'événement accueille chaque année des exposants et passionnés venus du monde entier.

Au programme : expositions, démonstrations, conférences, rencontres avec des experts et découverte de pièces rares venues des quatre coins du globe. Le salon est ouvert dès aujourd’hui! Attention, aujourd’hui et demain : ouverture aux professionnels uniquement.

📅 : Samedi 26 & 27 juin de 9h à 18h

📍 : Val d’Argent expo à Sainte Marie aux Mines

Afterwork à Colmar :

RDV au Mamie Mosa ce soir ! Toute l’équipe vous attend pour un afterwork comme on les aime ! Au programme : des bons verres, des tarifs réduits, de la bonne humeur et côté ambiance c’est Castlepunk qui sera présent !

Pour décompresser de la journée de travail, RDV ce soir

📅 : Jeudi 25 juin 19h

📍 : Mamie Mosa de Colmar.