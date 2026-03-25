Le retour du Brivan :

C’est la tradition du dernier mercredi de chaque mois : le retour du Brivan ! La scène ouverte alsacienne revient ce soir. RDV à la Bringue, le food court situé dans le village Décathlon Wittenheim, pour découvrir sur scène, des artistes alsaciens. Des artistes dans toutes les disciplines. Chacun aura 5 minutes face à un vrai public.

📅 : Mercredi 25 mars 20h30

📍 : Bringue à Wittenheim.

Entrée gratuite, 6 corners sur place pour manger.

Un forum job d’été à Colmar :

La préfecture du Haut-Rhin organise ce mercredi un forum de jobs d’été à Colmar. C’est un forum, destiné aux jeunes de moins de 30 ans ainsi qu’aux étudiants en recherche d’un emploi saisonnier. Ce rendez-vous doit permettre de mettre en contact des candidats du territoire avec des employeurs proposant des postes pour la période estivale.

📅 : Mercredi 25 mars de 14 h à 16 h

📍 : Cité administrative de Colmar, dans le bâtiment D

Improlab revient ce soir à St Louis :

Evenement organisé par la troupe de théâtre d’impro de l’Athila de St Louis. Les comédiens improvisateurs seront ce soir à l'Entrepotes pour improviser avec à chaque fois un thème spécial. Pour ce mois-ci le thème c’est “Comédie musicale” . Ce sera donc un spectacle dans lequel la musique sera au cœur de chaque impro !

📅 : Mercredi 25 mars 20h

📍 : Entrepôtes à St Louis

7€ (Spectacle + Boisson offerte)