Noël s’installe à Saint-Louis avec plusieurs rendez-vous festif :

C’est parti pour l’ambiance Noel à St Louis avec plusieurs moments clés. Le temps fort sera le marché de Noël des créateurs, du 11 au 13 décembre, à la Cité Danzas. Près de 50 artisans et créateurs y présenteront leurs réalisations : bijoux, céramiques, décorations ou encore illustrations. Au programme également, des animations musicales, des ateliers créatifs et des gourmandises.

Dès aujourd’hui, place à une chasse aux trésors de Noël gratuite. Elle est proposée dans les rues de la ville jusqu’au 6 janvier. De quoi profiter des fêtes en famille et découvrir les traditions alsaciennes autrement

📅 : Du 25 novembre au 06 janvier

📍 : Saint-Louis

Le spectacle “le cirque des pôles” est à découvrir :

Un spectacle de Noël sur glace à découvrir à Mulhouse ! Spectacle nommé « Cirque des Pôles ». La troupe Patin’air propose un spectacle qui mélange les arts du cirque et les performances sur glace. Au programme : des patineurs, des acrobates, des artistes aériens, des costumes et des numéros spectaculaires le tout avec une histoire et une ambiance Noel. Un spectacle d'une heure et demie qui promet de faire rêver petits et grands !

📅 : Mercredi 25 novembre 19h30

📍 : Patinoire Olympique de Mulhouse

Un son et lumière à voir à Colmar :

Une expérience magique à vivre à Colmar avec « Once Upon a Night ». Ce spectacle son et lumière fait son retour au musée Unterlinden avec une toute nouvelle création. Pendant une dizaine de minutes, le cloître s'anime grâce à des projections colorées et les œuvres emblématiques du musée prennent vie.

Une façon originale de découvrir le patrimoine autrement. Comptez 8 euros par personne, avec un accès au musée dès 16h. C'est gratuit pour les moins de 12 ans

📅 : du 25 novembre au 3 janvier, toutes les 15 minutes entre 17h et 18h30

📍 : Musée Unterlinden de Colmar