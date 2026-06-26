Week end qui s’annonce perturbé à cause de la météo :

A cause de l’alerte rouge en cours dans le Haut-Rhin de nombreux évènements ont dû être annulés ou risquent de l’etre dans le prochaines heures par mesures de sécurité

Si jamais on vous rappelle qq bons plans baignades ! La base nautique de Colmar Houssen est ouverte ce week end avec notamment l’aquapark et la plage de sable fin. Le plan d’eau de Reiningue avec ses 25 hectares de baignade.

Pensez aussi aux différentes piscines municipales (Munster, Colmar, Ottmarsheim, Rixheim, Mulhouse, Guebwiller etc ...)… En revanche, les baignades dans les lieux non surveillés, les espaces naturels sauvages sont interdits.

1er week end des soldes d’été :

L’occas de chercher la fraicheur dans les boutiques du Haut Rhin ou les centre commerciaux comme Porte Jeun , Espace Witty à Wittenheim , le centre commercial Ile Napoléon ou encore par exemple Shop’in houssen

Tous les commerces proposent des prix cassés jusqu’au 21 juillet en soir

Norvège France à suivre ce soir :

3eme match du mondial pour les bleus ce soir. La France affrontera la Norvège dès 21h ce soir avec en jeu la première place du groupe. Pour voir le match, il y a la télé le match sera diffusé sur M6 Mais vous pouvez aussi aller à la fan zone du stade de l’ill à Mulhouse. Unique fan zone officielle du Haut Rhin. ( Inscription obligatoire - en ligne sur le site de la Ville)

Sinon vous pouvez aller à la Bringue à Wittenheim, le Ptit Marcel à Habsheim, le bonaventure, le grillen ou encore l’Induss à Colmar