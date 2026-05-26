Concours d’éloquence ce soir à Mulhouse :

Oratoria, c’est le nom de ce concours d’éloquence initié par une professeure de français du lycée Jeanne d’Arc de Mulhouse. Et ce soir c’est la finale locale qui sera organisée. 12 lycéens et étudiants mulhousiens vont présenter un discours autour d’une question libre. Ils auront 5 minutes pour convaincre, pour toucher, pour marquer le jury de professionnels et le public. Les candidats seront évalués sur leur argumentation, leur expression et leur prise de parole. Trois lauréats seront récompensés, et le premier pourra participer à la finale d’« Éloquentia HEC Paris ».

Oratoria, le concours d’éloquence, est ouvert au public sur inscription gratuite via le site billetweb.

📅 : Mardi 26 mai à partir de 18h30

📍 : Conservatoire de Mulhouse





Nouvelles collectes mobiles de don du sang :

Chaque jour, des patients ont besoin de transfusions pour faire face à une maladie, un accident ou une opération. En seulement quelques minutes, un don peut sauver jusqu’à trois vies. Aujourd’hui, les réserves de sang restent fragiles et chaque donneur compte. Alors, si vous le pouvez, mobilisez-vous car de nombreuses collectes mobiles seront organisées un peu partout dans le Haut Rhin.

MARDI :

WITTELSHEIM Salle St Michel de 15h30 à 19h30

UFFHEIM Maison des Associations de 16h30 à 19h30

BERGHOLTZ Salle des Fêtes de 16h à 19h30

MERCREDI :

RODEREN Maison du Village de 16h30 à 19h30

WITTENHEIM Foyer Ste Barbe de 16h à 19h30

JEUDI :

BALDERSHEIM Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

COLMAR : LIEBHERR COMPONENTS Collecte Réservée de 09h30 à 12h et de 13h30 à 15h

VENDREDI :

EGUISHEIM Centre Culturel "Les Marronniers" de 16h30 à 19h30

GEISHOUSE Salle Bramaly de 16h à 19h30

LABAROCHE Maison des Associations de 16h30 à 19h30

On peut profiter la base nautique de Colmar Houssen :

La chaleur est de retour dans le Haut Rhin ! Cela donne des envies de baignades. La base nautique de Colmar-Houssen a donné le coup d’envoi de sa saison estivale. Située au nord de Colmar, elle dispose d’une plage de sable fin de 380 mètres de long, dont 250 mètres sont dédiés à la baignade surveillée. Le site peut accueillir jusqu’à 2 000 personnes par jour.

En plus de se baigner, les visiteurs pourront profiter de nombreuses activités comme l’aquaparc géant de 1 000 m², le paddle, les pédalos, les terrains de beach-volley ou encore les espaces de restauration. Un lieu incontournable pour se détendre et se rafraîchir en famille ou entre amis cet été.

📅 : Tous les jours de 12h à 19h en mai et juin selon la météo

📍 : Base nautique de Colmar-Houssen est ouverte