Salon mode et tissus à Ste marie aux mines :

RDV immanquable pour tous les fans de mode et de couture ! Dès aujourd’hui et jusqu’au 29 mars, le salon Mode et Tissus revient à Sainte-Marie-aux-Mines pour une nouvelle édition riche en découvertes et en inspirations. Cet événement est devenu une véritable institution dans le Grand Est. Présence de fabricants de tissus européens et de créateurs de mode. Il y aura des ateliers créatifs, des expositions, et deux défilés quotidiens!

📅 :Du jeudi 26 mars au dimanche 29 mars de 9h30 à 18h tous les jours.

📍 : Val d’argent de Sainte Marie aux mines.

Une comédie à voir dès aujourd’hui à l’Entrepôt de Mulhouse :

Une comédie nommée “J’en ai plein le couple !”. Sur scène, 2 comédiens Annabelle et Rudy offrent une comédie pour rire de son couple ou de celui des autres. Parce que l’amour c’est beau mais quand tu dis je t’aime et qu’on te répond merci, quand on se confie mais que l’autre est scotché à son téléphone… Du coup l’amour ça devient chiant ! Forcément, ça donne l’occas d’en rire tous ensemble.

📅 : Jeudi 26, vendredi 27 & samedi 28 mars à 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse.

Afterwork à Colmar :

RDV dans un lieu inédit pour l’occas ! Pour la première fois, cet afterwork sera organisé à l’Orange Mécanique. Ambiance chill et festive promise avec une large sélection de bières et de de vins avec modération, des cocktails pour tous les goûts, de nombreux soft aussi bien sûr et des tartes flambées. Pour l’ambiance, Kalytouch sera présent pour un set funk house.

📅 : Jeudi 26 mars 19h

📍 : Orange mécanique rue Rapp à Colmar