3 spectacles à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse :

3 soirs et 3 affiches différentes cette fin de semaine à l’entrepôt de Mulhouse :

Ce soir, c’est Street Impro Live! Des joueurs d’impro en provenance de troupes d’improvisation théâtrale de France, du Québec et d’ailleurs s’affrontent dans des matchs d’improvisation

Demain : le Two Men Show des GRums Florian et Thomas, ces 2 mulhousiens sans filtre, parfois piquants, vous racontent leur quotidien avec autodérision.

Samedi c’est le stand up de Mahé qui est à découvrir. Un spectacle pour transformer les galères de la vie en éclats de rire. C’est complet pour ce spectacle

📅 : Jeudi 26, vendredi 27 & samedi 28 novembre à 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Mais pour Street Impro Live ce soir et les Grums demain vous pouvez encore réserver vos places sur www.lentrepot.org.

RDV à chaque fois à 20h30.

Le retour du Milhouse Comedy Festival :

Le Milhouse Comedy Festival revient pour une deuxième édition du 26 au 28 novembre !! Toujours 3 jours de spectacles, toujours 3 univers différents mais surtout TOUJOURS 3 jours de rires.

Ce soir, place au tremplin des talents. Une soirée pour découvrir les artistes de demain. Vendredi : Najim Ziani jouera pour la première fois son spectacle “Le Peuple Migrateur”, à Mulhouse. Avec autodérision, il évoque ses débuts chaotiques, son attachement à l'Alsace, et parle avec humour de sa génération en quête de sens. Samedi c’est le gala du Milhouse Comedy Festival qui est annoncé . Un plateau d’humour XXL Sarah Lélé, Kino, Nash, Félix Junier et Albizzer.

RDV jeudi et vendredi chez EVA Mulhouse à Wittenheim et samedi au théâtre de la Sinne à Mulhouse.

📅 : Jeudi 26, vendredi 27 & samedi 28 novembre 20h

📍 : Eva Mulhouse Wittenheim & Théatre de la Sinne Mulhouse

Plus d’infos sur www.milhousecomedyclub.com

Afterwork ce soir à Colmar :

Direction le Manala Pils pour profiter de cet afterwork. L’équipe annonce une soirée qui sent bon la fête, la convivialité et la magie de Noel.

Au programme : un tout nouveau chalet à découvrir, des tarifs réduits toute la soirée, des amuses bouches offerts et DJ NIco pour l’ambiance

📅 : Jeudi 26 novembre 19h

📍 : Manala Pils de Colmar.