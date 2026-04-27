Collectes mobiles de don du sang :

Cette semaine encore vous aurez la possibilité de vous mobiliser et de participer à l’un des collectes mobiles de don du sang. Il est d’autant plus important de se mobiliser en mois de mai , car avec tous les jours fériés, il y aura un peu moins de collectes organisées.

Si vous êtes majeurs, en bonne santé, si vous êtes volontaires, n’hésitez pas :

Lundi :

Ingersheim Villa Fleck de 16h à 19h30

Eschbach-au-val : Dörfhus de 16h30 à 19h30

Wattwiller : Complexe Maurice et Katia Krafft de 16h30 à 19h30

Mardi :

Mulhouse : Clemessy Collecte réservée de 10h à 12h et de 13h à 16h

Kunheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Kingersheim le Hangar de 15h30 à 19h

Mercredi

Riedisheim : l’Aronde de 15h30 à 19h30

Altkirch : la Halle au blé de 15h30 à 19h30

Jeudi :

Buethwiller : Foyer communal de 16h30 à 19h30

Morschwiller le bas : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Riquewihr salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Ostheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Belle expo moto à Bantzenheim :

Après la très belle expo Formule 1 en ce moment au Musée national de l’Automobile de Mulhouse, vous pouvez découvrir une expo moto à la Grange à Bécanes à Bantzenheim. Un expo qui s’appelle “A toute vitesse” et qui offre une plongée fascinante dans l'univers de la course moto. L’exposition explore toute la course moto en montrant les premiers bolides jusqu'à l’univers des paddocks aujourd’hui

📅 : Jusqu'au 01er novembre aux jours et horaires d’ouverture du musée

📍 : Grange à Bécane à Bantzenheim

Vous pouvez assister au réveil de la nature au parc animalier de Sainte Croix :

Pour le retour des beaux jours, le parc animalier de Sainte Croix propose un temps fort dédié au réveil de la nature. L’occasion de découvrir les merveilles que la nature a à nous offrir : le retour des oiseaux migrateurs, le changement de paysage et la centaine de naissances d’animaux. Vous pourrez selon les moments voir leur premiers pas, leur premiers jeux, en savoir plus sur chaque espèce.

C’est vraiment une immersion au plus près du vivant, à travers une programmation qui mêle observation, pédagogie et moments festifs. Avec les longs week end de mai qui arrivent, vous aurez l’occas d’en profiter !

📅 : Jusqu'au 25 mai

📍 : Parc animalier de Sainte Croix