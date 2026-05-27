C’est le retour du Brivan :

Le Brivan, la scène ouverte alsacienne est de retour ce soir pour une toute nouvelle édition. Une soirée avec encore une fois sur scène plusieurs artistes avec des talents différents. Amateurs, confirmés : tous auront 5 minutes face à un vrai public. Une soirée pleine de surprises car personne ne sait ce qui est prévu.

📅 : Mercredi 27 mai à partir de 20h30

📍 : Bringue Wittenheim - Entrée gratuite.

Avant la soirée, vous pourrez profiter des 6 corners sur place pour manger.

La “Passerelle en fête” débute à Rixheim :

“La Passerelle en fête” c’est une semaine d’animations pour faire découvrir les actions de l’association auprès des habitants. Jeux, inauguration, gala de cirque et fête de quartier seront au programme de ces six jours. À travers ces rendez-vous, La Passerelle souhaite renforcer les liens entre les habitants, encourager la participation et présenter son nouveau projet social pour les années à venir.

📅 : De mercredi 27 mai au dimanche 31 mai

📍 : Rixheim - plusieurs lieux de RDV différents. (notamment La Passerelle – Le Trèfle, La Biluthèque et La Petite Passerelle)

Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.la-passerelle.fr

Nouvel entraînement des Mulhousiennes ce soir :

Après un beau parcours pour la première session d’entrainement au parc zoologique de Mulhouse, direction cette fois les hauteurs de Soultzmatt pour courir ensemble. Pour se motiver, pour s'entraîner. 2 parcours proposés : l’un de 5 km, l’autre de 10 km au coeur des souurces de Soultzmatt. Un cadre exceptionnel entre vigne et nature.

📅 : Mercredi 27 mai - 18h30

📍 : Sources de Soultzmatt

La séance est gratuite, ouverte à tous, sans inscription.